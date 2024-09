Belaïli envoie un message fort à Petkovic

Youcef Belaïli a réussi ses débuts avec l’ES Tunis, en étant l’auteur d’un superbe but. Il envoie un message fort au sélectionneur national Vladimir Petkovic.

Après avoir quitté le MC Alger cet été après une saison seulement, Youcef Belaïli est retourné à l’ES Tunis. Hier, il était au rendez-vous de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe, à l’occasion du match face à l’US Tetaouine, dans le cadre de l’ouverture du championnat tunisien version 2024/2025.

Aligné parmi le onze de départ, tout comme l’autre défenseur international Mohamed-Amine Tougaï, Belaïli a contribué à la large victoire de son équipe, qui s’est imposée sur un score sans appel de trois buts à zéro, en étant l’auteur du deuxième but.

Il faut dire qu’il a inscrit un superbe but. Bien servi d’une passe en profondeur, il élimine un défenseur adverse d’un crochet, avant de mettre le cuire au fond des filets d’une frappe sans élan de l’extérieur du pied. L’attaquant international aura réussi ses débuts avec l’Espérance et affiche d’ores et déjà sa grande ambition de faire une grande saison.

MAGNIFIQUE PREMIER BUT DE YOUCEF BELAILI AVEC L’ESPERANCE TUNIS L’EXTÉRIEUR DU PIED 🔥🥵 pic.twitter.com/EZkxGY5H3E — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) August 31, 2024

L’équipe d’Algérie toujours dans un coin de la tête

Youcef Belaïli a livré ses impressions à l’issue du match. Il se dit content d’ouvrir son compteur but avec l’ES Tunis. « Dieu merci, je ne pouvais espérer un tel meilleur début. J’ai toujours réussi mon retour à l’Espérance, je reste fidèle à mes habitudes », a-t-il lâché.

Le natif d’Oran évoque également un éventuel retour en équipe d’Algérie. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il envoie un message fort au sélectionneur national, Vladimir Petkovic. « La sélection nationale est toujours dans un coin de la tête. Je pense toujours à mon retour, je répondrai présent si on me fera appel », dira-t-il. Le joueur devra enchainer les bonnes performances avec sa nouvelle équipe pour espérer retourner chez les Verts à partir du prochain stage du mois d’octobre.