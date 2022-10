Belaïli dans un autre club de Ligue 1 française: signature imminente ?

Visiblement, Youcef Belaïli est proche que jamais de s’engager avec l’AC Ajaccio. L’ailier gauche des Verts se serait envolé cet après-midi pour la ville Corse afin de poursuivre les négociations et éventuellement officialiser sa venue.

Le départ précoce de Youcef Belaïli du Stade Brestois a, certes, fait baisser sa cote. Les graves accusations dont il a fait objet en Bretagne ont écorné sérieusement sa réputation. Mais il demeure tout de même une valeur sûre et un joueur qui suscite l’admiration de plusieurs recruteurs.

Environ deux semaines depuis la résiliation de son contrat avec le SB29, l’ailier gauche de la sélection nationale serait sur le point de trouver un nouveau point de chute. En effet, il serait proche de rejoindre l’AC Ajaccio. L’information a filtré hier et s’est répandue comme une trainée de poudre à travers les médias et les réseaux sociaux. Apparemment, la piste est sérieuse.

Belaïli se serait envolé aujourd’hui pour Ajaccio

Selon notre confrère de la chaine nationale « Canal Algérie », Said Fellak, Youcef Belaïli est plus proche que jamais de s’engager avec l’AC Ajaccio. Il se serait envolé cet après-midi pour la ville Corse, à bord d’un avion privé (Jet privé), afin de poursuivre les négociations et éventuellement officialiser sa venue.

Même au sein du groupe de l’AC Ajaccio, la direction aurait annoncé aux joueurs l’éventuelle arrivée de Belaïli. Ça reste donc très envisageable que ce dernier soit annoncé comme nouvelle recrue dans les heures à venir.

Mais ce qu’il faut le savoir, est dans le cas où il s’engage officiellement avec l’AC Ajaccio, l’Oranais devrait être recruté comme joker. Ce statut exceptionnel permet d’engager un joueur impérativement licencié en France. Cela lui permettrait de bénéficier d’une licence et prendre part ainsi aux matchs officiels avec sa nouvelle équipe.

Il est à noter que l’AC Ajaccio est entrain de réaliser un début de saison loin des attentes. 18e au classement général du championnat français, il va lutter cette saison pour le maintien parmi l’élite. Mais il n’en demeure pas moins que ça reste un bon choix pour le joueur car cela va lui permettre d’évoluer encore en haut niveau.