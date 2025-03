Belaïli convoqué par la Commission de discipline en Tunisie

Youcef Belaïli est convoqué pour audition par la Commission de discipline en Tunisie. La raison ? C’est tout simplement suite à son comportement anti sportif lors du dernier match de son équipe.

Lors du dernier match ayant opposé l’ES Tunis à la JS Omrane (2-2), Youcef Belaïli a inscrit un joli but. Il a converti son pénalty raté à une retournée acrobatique.

Mais pour célébrer son but, il a été l’auteur d’un geste anti sportif. Certes, il n’a pas été signalé par l’arbitre ou le commissaire au match, mais le geste n’est pas passé inaperçu de la Commission de discipline de la ligue tunisienne. En effet, elle a décidé de convoquer l’international algérien pour audition.

Belaïli sera-t-il sanctionné ?

C’est le porte-parole de la Ligue tunisienne qui a confirmé l’information. « Il est vrai que Belaïli n’a pas été signalé, ni par l’arbitre, ni par le commissaire au match, mais conformément à la loi, on peut le convoquer pour audition suite à son comportement antisportif », a-t-il révélé, dans une déclaration accordée au média « Foot24 ».

Et d’ajouter : « On a vu le comportement du joueur dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Jusqu’au moment où je vous parle, aucune décision n’a été prise. On veut juste entendre sa version et c’est à partir de là qu’on saura que faire ».

Seulement, la date de l’audition n’a pas encore été fixée. Ce sera après la trêve internationale. « Pour le moment, la date de l’audition de Belaïli n’a pas été fixée en raison de ses engagements avec l’équipe d’Algérie lors de la trêve internationale. Une fois il retourne en Tunisie, on va programmer la séance », indique le porte-parole de la Ligue tunisienne.

Belaïli brille par sa générosité à Oran avant le stage des Verts

Youcef Belaïli a fait preuve d’une belle générosité en participant à un événement caritatif dans sa ville natale Oran. L’initiative, organisée par l’association « Radieuse » pour la journée nationale des personnes en situation de handicap, a réuni plusieurs personnalités du sport et de la culture.

Accompagné de son fils, le joueur de 33 ans s’est impliqué dans la distribution de médailles et de cadeaux aux enfants présents, démontrant son engagement sincère envers cette cause. « Je suis très heureux de participer à cet événement », a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

Cette action intervient à un moment crucial de sa carrière, alors qu’il s’apprête à rejoindre l’équipe nationale algérienne pour le stage de mars. Convoqué par Vladimir Petković, Belaïli fait son retour en sélection après une longue absence. Sa forme actuelle impressionnante avec l’ES Tunis (15 buts, 13 passes décisives) et son récent but spectaculaire en ciseau retourné le positionnent idéalement pour reconquérir une place de titulaire.

Les Verts s’apprêtent à disputer des matchs décisifs contre le Botswana et le Mozambique dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, où l’expérience de Belaïli pourrait s’avérer précieuse.