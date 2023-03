Belaïli affiche ses ambitions pour son avenir avec les Verts

L’international algérien, Youcef Belaïli, est revenu sur le prochain stage de l’équipe d’Algérie. Ainsi, l’ailier algérien de l’équipe de l’AC Ajaccio s’est exprimé sur la prochaine échéance qui attend la sélection algérienne de football. « J’espère que le public algérien sera présent pour nous soutenir contre l’équipe du Niger. Nous allons tout donner pour les rendre heureux. » dit-il au micro de BeIN Sports.

Dans l’attente de l’annonce de la liste du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, pour la double confrontation face à l’équipe du Niger, Youcef Belaïli a affiché ses objectifs avec les Verts pour la période à venir, « Pourquoi un autre sacre en Coupe d’Afrique et une 3e étoile continentale. » ajoute-t-il.

Revenant sur sa forme actuelle avec l’équipe d’Ajaccio, le natif d’Oran a dévoilé le secret de ses bonnes performances avec l’équipe de l’Ile-de-Beauté, « J’avais besoin d’une période d’adaptation. Actuellement, tout va bien et je suis heureux à Ajaccio. » explique-t-il au journaliste de BeIN Sports.

À l’approche du début du prochain stage de l’équipe d’Algérie, plusieurs journalistes sportifs algériens s’accordent à dire que Youcef Belaïli ne serait pas convoqué par le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi.

Une surprise pour le moins inattendu puisque le joueur est sur un piédestal à Ajaccio. Néanmoins, rien n’est encore confirmé et seul l’annonce de la liste des joueurs que Belmadi convoquera pour la double confrontation face au Niger apportera la réponse définitive.

Même si l’équipe d’Algérie n’a pas disputé une rencontre depuis le 19 novembre 2022, l’international algérien, Youcef Belaïli, garde un record inédit.

Ainsi, en dépit de l’absence des Verts de la Coupe du monde 2022, Belaïli reste le joueur qui a délivré le plus de passe en sélection depuis 2022.

Avec 18 passe en 26 matchs depuis 2022, Belaïli trône à la tête des Meilleurs passeurs décisifs devant des stars du ballon rond tels que Kevin De Bruyne, Neymar et Kylian Mbappé.

