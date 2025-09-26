Belaïli accusé d’escroquerie par Ajaccio

Youcef Belaïli est de nouveau à cœur de la controverse à Ajaccio. Cette fois-ci, son ex-club l’accuse d’escroquerie.

L’AC Ajaccio traverse une crise majeure et lance un appel désespéré à la FIFA via une lettre ouverte publiée ce vendredi 26 septembre. Le club corse, récemment rétrogradé de la Ligue 2 jusqu’en Régional 2, dénonce une situation « ubuesque et profondément injuste » qui menace sa survie.

Au cœur de cette affaire se trouve un litige avec l’ancien joueur Youcef Belaïli, qui a évolué au club pendant quelques mois lors de la saison 2022-2023 (17 matchs). L’ACA accuse le clan Belaïli d’avoir orchestré une « escroquerie organisée » et conteste une décision de la FIFA du 11 juillet 2025, qu’elle affirme être basée sur un faux document.

« En avril 2023, le Tribunal Arbitral du Sport condamnait Youcef Belaïli à rembourser une dette de 380 000 € à son ancien club saoudien, Al-Ahli Saudi FC. Ce montant correspondait à une pénalité infligée au joueur, indépendamment de l’AC Ajaccio. Or, en 2024, le joueur saisissait la FIFA pour réclamer ce même montant à notre club, en présentant un protocole d’accord prétendument signé par notre ancien directeur général, M. Alain Caldarella, et par Al-Ahli. Ce document, sur lequel repose la décision de la FIFA, est un faux manifeste », indique le club insulaire, puisque Al-Ahli a officiellement démenti l’existence de ce fameux document, que M. Caldarella a déposé plainte pour faux et usage de faux et que cet accord n’a vraisemblablement jamais été évoqué lors du jugement initial devant le TAS en 2023.

Conséquences Dramatiques sur le Club

Cette décision a des conséquences dramatiques pour le club ajaccien, lui interdisant tout recrutement et le plongeant, selon ses dirigeants, dans un « état de mort clinique ». Le nouveau bureau de l’ACA, particulièrement affecté par cette descente aux enfers (de la Ligue 1 à la Régional 2 en une intersaison), cherche désormais à faire entendre sa voix auprès des instances internationales pour sauver le club.

Dans son communiqué, l’AC Ajaccio s’interroge : « pourquoi Al-Ahli a-t-il poursuivi le joueur – et non l’AC Ajaccio – s’il existait un engagement écrit de notre part à régler cette dette ? ». « La réponse est simple : ce document n’a jamais existé ! Il a été fabriqué de toutes pièces dans l’unique but de détourner près de 400 000 € au détriment de notre club », ajoute-t-il.

Le club corse souligne que l’ancienne direction, en place depuis le 8 septembre, « n’avait entrepris aucune démarche défensive face à cette situation ». Le club, désormais en Régional 2, a alerté la FIFA en fournissant des preuves « accablantes » remettant en cause la décision initiale. Cependant, ils se heurtent à des obstacles administratifs liés aux délais de recours.

Appel à la FIFA et à Gianni Infantino

Face à cette situation critique, l’ACA a déposé une plainte pénale auprès du Procureur de la République d’Ajaccio pour faux, usage de faux et escroquerie. Le club lance un appel solennel à Gianni Infantino, président de la FIFA, demandant la levée immédiate de l’interdiction de recrutement qui menace non seulement sa saison, mais aussi la survie du club, ses emplois et sa communauté de supporters.

