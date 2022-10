Belaïli à l’AC Ajaccio : le joueur lâche ses premiers mots

Youcef Belaïli a officialisé sa venue à l’AC Ajaccio, en signant un contrat jusqu’à la fin de la saison en cours. Il a été présenté dans la foulée à la presse comme nouvelle recrue du club. L’international algérien lâche ses premiers mots.

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Youcef Belaïli est joueur de l’AC Ajaccio. Il a officialisé sa venue cet après-midi, en signant un contrat jusqu’à la fin de la saison en cours.

L’ailier gauche de la sélection nationale a été présenté dans la foulée à la presse comme nouvelle recrue ajacienne. Il se dit content d’opter pour le club Corse.

« C’est Andy Delort qui m’a incité d’opter pour l’AC Ajaccio en me disant de belles choses sur le club. On a même eu l’occasion de suivre le dernier match face à l’Olympique de Marseille. Mieux, cela me permet de rester toujours en Ligue 1 française. Je suis très content de rejoindre Ajaccio et je remercie les responsables pour l’accueil qu’ils m’ont réservés ». Dira-t-il d’emblée.

Le joueur se dit déterminé de relever le défi et être au niveau des attentes. « Si j’ai rejoint l’AC Ajaccio, c’est pour apporter un plus à l’équipe. Je promets beaucoup de buts et passes décisives. Je ne vais ménager aucun effort pour être au niveau des attentes ».

Quand Delort joue un grand rôle dans le transfert de Belaïli à Ajaccio

Andy Delort, en étant natif d’Ajaccio et ancien joueur, a joué un grand rôle dans le transfert de Youcef Belaïli à l’AC Ajaccio. Il a incité le joueur d’opter pour rejoindre le club Corse et l’a également recommandé aux responsables ajacciens.

« Avant d’établir les contacts avec Belaïli, on a demandé l’avis d’Andy Delort. Il nous a conseillé de recruter le joueur car il le connait bien après l’avoir côtoyé en sélection nationale ». Dira le coordinateur sportif de l’AC Ajaccio, Johan Cavalli.

Le responsable ajaccien se dit content d’engager l’international algérien. « Après un premier contact avec Youcef, on est vite passé aux négociations. On s’est rencontré à Marseille et on est vite parvenus à trouver un accord. On est content de l’engager et on espère qu’il sera capable d’apporter un plus ».

Et d’ajouter : « Le joueur est compétitif. Il a joué les deux derniers matchs amicaux avec la sélection nationale d’Algérie. Même après avoir résilié son contrat avec le Stade Brestois, il a engagé un préparateur physique pour garder sa forme. Il n’y a aucun problème là-dessus ».

Enfin, le coordinateur sportif ajaccien conclut : « On s’attend à un Belaïli revanchard qui fera en sorte de redorer sa réputation et son image ».