Education islamique, programmes : ce qui va changer pour la rentrée scolaire 2024

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé, hier – lundi 8 avril – depuis Mostaganem, que la prochaine rentrée scolaire 2024 verra la mise en œuvre de plusieurs réformes, à l’instar de l’allégement des programmes et le passage au tout-numérique.

Concernant l’allègement des cursus et des programmes scolaires, le ministre a fait savoir que l’entame la mise en œuvre de ce projet se fera à partir du premier palier de l’enseignement primaire, à savoir la première et la deuxième année.

Cependant, le ministre a souligné que si certaines matières verront leurs programmes réduits et d’autres reportées à d’autres niveaux, il n’est pas question de toucher aux matières liées à l’identité nationale, notamment l’éducation islamique et la langue arabe. Ces dernières, a-t-il insisté, resteront dans tous les paliers et dans tous les niveaux.

Cet allégement, a ajouté le ministre, fait suite aux doléances des parents d’élèves et obéit à une approche que plusieurs experts ont étudiée et approuvée. Il a cité parmi ces derniers : le Conseil national des programmes (CNP), l’Inspection générale et les inspecteurs pédagogiques centraux.

La rentrée scolaire 2024 se fera sous le slogan de la numérisation

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation a affirmé que la rentrée scolaire 2024 connaîtra un virage numérique sans précédent, après l’achèvement, en juin prochain, de la numérisation de tous les processus pédagogiques, administratifs et organisationnels du secteur.

« En application des instructions du président Abdelmadjid Tebboune suivant lesquelles les processus de numérisation doivent se terminer avant la fin du premier semestre de l’année en cours, nous sommes sur le point de parvenir au 100 % numérique dans le secteur de l’éducation nationale », a indiqué le ministre.

En outre, Belabed a précisé que le processus de numérisation concerne l’inscription en ligne, notamment pour la première année primaire – opération qui débutera le 2 mai prochain –, l’orientation des élèves ainsi que d’autres opérations qui seront annoncés prochainement.

S’agissant de l’inscription des élèves de la première année primaire, le ministre a spécifié que la prochaine rentrée scolaire se fera avec zéro papier et en ligne, de manière à ce que les parents n’aient plus se déplacer à l’établissement éducatif. Un casse-tête en moins…