Belaabed : Des changements importants pour la rentrée scolaire 2024-2025

Le Ministère de l’Éducation Nationale a récemment annoncé une série de nouveautés et d’améliorations pour la rentrée scolaire 2024-2025. Dans un communiqué officiel, le ministre de l’Éducation, Abdelhakim Belaabed, a détaillé les mesures et les initiatives prévues pour cette rentrée, marquée par des innovations significatives et des améliorations substantielles.

Une rentrée scolaire 2024-2025 sous le signe du renouveau

Belaabed a présidé une conférence nationale depuis le siège du ministère à El Mouradia, utilisant la technologie de la visioconférence. Cette réunion visait à fournir des directives claires et des instructions sur les dossiers à préparer en vue de la conférence nationale en présentiel, prévue pour les 29, 30 juin et le 1er juillet 2024.

L’une des principales priorités de cette réunion était de s’assurer que toutes les opérations nécessaires à la clôture de l’année scolaire 2023-2024 soient menées à bien. Le ministre a insisté sur l’importance de :

La réussite des examens de rattrapage ;

La remise des livrets d’évaluation des acquis de l’enseignement primaire aux élèves ;

L’enregistrement des élèves en première année primaire.

Le ministre a également souligné la nécessité pour les directeurs d’éducation de veiller personnellement à la bonne exécution de ces tâches.

Les résultats des examens scolaires nationaux, ainsi que les conseils d’acceptation et d’orientation vers les cycles post-obligatoires et les conseils d’acceptation et d’orientation dans l’enseignement secondaire, général et technologique, doivent être gérés avec une rigueur exemplaire.

Profitant de l’occasion, le ministre a adressé ses félicitations aux participants et, à travers eux, à tous les employés du secteur à l’occasion de l’Aïd al-Adha de l’année hégirienne 1445, leur souhaitant santé, bonheur, et la continuité de la sécurité et de la tranquillité dans le pays.

Une conférence nationale traditionnelle et productive

La conférence nationale de 3 jours, devenue une tradition annuelle, a pour objectif de produire des résultats opérationnels clairs et contraignants. Chaque directeur recevra une copie des résolutions, servant de guide pour gérer diverses situations sur le terrain, ainsi qu’une feuille de route pour améliorer la performance, appliquée avec la rigueur nécessaire.

Les services de l’administration centrale assureront l’accompagnement, l’orientation, le suivi précis, et l’évaluation périodique pour garantir la meilleure réalisation des objectifs fixés.

Le ministre a préalablement formé des ateliers pour leur donner le temps nécessaire à une préparation efficace pour les travaux de la conférence. Ces ateliers finaliseront les opérations liées à la rentrée scolaire 2024-2025, qui promet d’être marquée par de nombreuses nouveautés et améliorations. Cette préparation vise à assurer que toutes les opérations soient terminées dans les délais impartis, garantissant ainsi une rentrée scolaire réussie sur tous les fronts.