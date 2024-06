Belaabed : Augmentation significative du taux d’admission en première année de lycée

Le Ministre de l’Éducation Nationale, Abdelhakim Belaabed, a récemment annoncé une augmentation significative du taux d’admission en première année de lycée, passant de 65,13 % l’année précédente à 73,27 % cette année, soit une hausse de 8,14 %. Cette amélioration est un témoignage des efforts soutenus de l’ensemble de la communauté éducative pour rehausser les standards académiques et offrir un meilleur avenir aux élèves algériens.

Lors de son discours à l’occasion d’une conférence nationale dédiée aux préparatifs de la rentrée scolaire prochaine, le Ministre a exprimé sa gratitude envers la communauté éducative pour leur contribution au succès des examens scolaires. Il a souligné que ces résultats ne sont pas seulement le fruit du travail des enseignants et du personnel administratif, mais également des parents et des élèves eux-mêmes, dont l’engagement et la détermination ont été exemplaires.

Un autre point saillant de l’intervention du Ministre a été la diminution notable des incidents de tricherie lors des examens nationaux. Grâce aux efforts concertés des différents organes de l’État pour maintenir l’intégrité des évaluations, le nombre de cas de fraude a considérablement baissé. Cette réussite démontre l’efficacité des mesures de sécurité mises en place et renforce la crédibilité du système éducatif algérien.

Objectifs et déroulement de la conférence nationale

La conférence nationale, qui s’étend sur 3 jours, a pour objectif principal de finaliser les dossiers relatifs à la clôture de l’année scolaire et de préparer le secteur éducatif pour la prochaine rentrée. Abdelhakim Belaabed a insisté sur la nécessité de compléter les opérations de fin d’année et de les intégrer dans le système d’information du ministère après traitement. Cette conférence se clôturera par des résolutions pratiques, consignées et contraignantes pour tous, assurant ainsi une préparation méticuleuse et un suivi rigoureux des directives.

Parmi les nouveautés prévues pour la prochaine année scolaire, le Ministre a dévoilé plusieurs initiatives destinées à moderniser et améliorer le système éducatif. L’une des mesures phares est l’équipement de 1700 écoles primaires en tablettes numériques, favorisant ainsi l’intégration des technologies de l’information dans l’apprentissage dès le jeune âge. En outre, le nombre de matières enseignées au cycle primaire sera réduit, certaines étant reportées aux cycles secondaires pour alléger la charge des élèves et améliorer leur concentration sur les matières fondamentales.

Le Ministre a également annoncé le doublement du volume horaire dédié à l’éducation physique, aux activités sportives et artistiques. Cette initiative vise à promouvoir le bien-être physique et mental des élèves, en reconnaissant l’importance de l’éducation holistique qui englobe non seulement les compétences académiques, mais aussi le développement personnel et social.

Généralisation de la langue anglaise et autres réformes

L’enseignement de la langue anglaise sera étendu à la cinquième année de l’école primaire, préparant ainsi les élèves à une meilleure intégration dans un monde de plus en plus globalisé. Par ailleurs, un nouveau système d’évaluation des acquis sera mis en place pour les trois cycles de l’enseignement primaire, assurant une évaluation continue et cohérente des compétences des élèves.

Numérisation totale des opérations éducatives

À partir de la prochaine année scolaire, toutes les opérations éducatives seront entièrement numérisées. Cette numérisation permettra une gestion plus efficace et transparente des données, facilitant ainsi le suivi des élèves et l’organisation des processus administratifs. Le Ministre a également mentionné l’adoption d’un nouveau cahier des charges pour les écoles privées, garantissant que ces établissements respectent les normes et standards de l’éducation nationale.