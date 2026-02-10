Beko dévoile PowerIntense, sa technologie de lave-vaisselle de nouvelle génération en Algérie

Beko, leader européen de l’électroménager, a présenté officiellement en Algérie sa nouvelle technologie pour lave-vaisselle, PowerIntense, à l’occasion d’un événement de lancement d’envergure organisé à Alger. La rencontre a réuni les membres de la direction de Beko, son partenaire historique Biolux, ainsi que de nombreux invités de marque.

Avec PowerIntense, Beko introduit une technologie de nettoyage de nouvelle génération, pensée pour améliorer concrètement l’expérience de lavage grâce à des performances renforcées, une plus grande flexibilité d’utilisation et une efficacité énergétique optimisée.

PowerIntense : une technologie de nettoyage jusqu’à cinq fois plus performante

Beko a conçu la technologie PowerIntense pour offrir des résultats de lavage irréprochables, y compris dans les zones les plus difficiles d’accès. Le système atteint jusqu’à cinq fois plus de performance de nettoyage, grâce à une couverture maximale et une action ciblée sur les salissures les plus tenaces.

Cette performance repose sur quatre bras de pulvérisation satellites, qui fonctionnent dans des directions opposées. En outre, cette configuration assure une distribution de l’eau à la fois puissante et homogène, créant un effet de frottement efficace capable d’éliminer les résidus les plus résistants.

Une flexibilité de chargement pensée pour un usage quotidien

Au-delà de la puissance de lavage, la nouvelle gamme de lave-vaisselle Beko PowerIntense mise sur une flexibilité de chargement accrue, afin de simplifier l’utilisation au quotidien et d’améliorer le confort des utilisateurs.

Beko intègre également son engagement constant en matière d’efficacité énergétique et de durabilité dans cette innovation. La marque démontre ainsi que performance élevée et consommation responsable peuvent avancer de concert, sans compromis.

Un partenariat stratégique renforcé avec Biolux

Ce lancement marque une nouvelle étape dans le partenariat historique entre Beko et Biolux, fondé sur plus de 20 ans de confiance et de collaboration étroite. En choisissant l’Algérie comme premier marché de la région Moyen-Orient et Afrique à accueillir la technologie PowerIntense, Beko confirme sa confiance dans le marché algérien et dans son partenaire local.

« Notre solide partenariat avec Biolux a toujours constitué un facteur clé de notre réussite sur le marché. Aujourd’hui, nous portons cette collaboration à un niveau supérieur », a déclaré Ümit Günel, Managing Director Régional de Beko Afrique du Nord. « PowerIntense répond aux attentes élevées de nos consommateurs. Ce lancement ouvre de nouvelles perspectives de croissance mutuelle et réaffirme notre engagement à proposer aux foyers algériens des technologies de lavage à la fois durables et performantes. »

L’Algérie, futur hub régional pour Beko

De son côté, Slim Mesfar, Directeur Général de Biolux, a souligné que l’année 2026 marquera une étape majeure dans ce partenariat stratégique de plus de deux décennies avec Beko. Cette nouvelle phase intègre désormais un volet industriel, avec une ambition claire, celle de faire de l’Algérie un hub régional pour Beko.

Ainsi, l’objectif vise à satisfaire la demande locale avec des produits de qualité répondant aux standards internationaux, tout en ouvrant, à terme, la voie à l’exportation vers plusieurs pays de la région Afrique et Moyen-Orient.

À propos de BIOLUX

BIOLUX s’impose comme un acteur majeur du secteur de l’électroménager, porté par une capacité industrielle solide et en constante évolution. Cette dynamique se traduira par un renforcement significatif des capacités de production sur le site d’El Kala, venant consolider les installations existantes dans un environnement industriel particulièrement mature et concurrentiel.

Cette stratégie s’inscrit pleinement dans les orientations politiques et les choix économiques industriels de l’Algérie, avec pour objectif de répondre aux enjeux actuels du marché et de soutenir le développement d’un tissu industriel performant et durable.

BIOLUX ambitionne ainsi de consolider son leadership et son avance technologique dans le domaine du Froid, tout en renforçant ses positions dans les segments du Lavage et de la Cuisson. Le groupe affiche également une volonté claire de développement soutenu dans le Petit Électroménager, un levier stratégique de croissance.

Le plan de développement de BIOLUX repose sur trois piliers complémentaires :

L’innovation et le savoir-faire historique de ses partenaires , notamment Beko, avec une ambition centrale : améliorer durablement la vie des clients ;

, notamment Beko, avec une ambition centrale : améliorer durablement la vie des clients ; Le renforcement de la notoriété des marques à l’international , afin d’accroître leur rayonnement au-delà du marché local ;

, afin d’accroître leur rayonnement au-delà du marché local ; La compétitivité industrielle, soutenue par le site de production, au cœur de la stratégie de performance du groupe.

À propos de Beko

Beko est une entreprise internationale de l’électroménager bénéficiant d’une présence mondiale affirmée. Le groupe opère à travers des filiales dans plus de 55 pays, emploie plus de 50 000 collaborateurs et s’appuie sur des sites de production répartis en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Le portefeuille de Beko comprend 22 marques détenues ou exploitées sous licence limitée, parmi lesquelles Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis et Polar.

Un leadership européen et une puissance d’innovation reconnue

Beko occupe la première place européenne du gros électroménager en parts de marché, sur la base des volumes. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 10,6 milliards d’euros.

L’innovation constitue un pilier stratégique majeur pour Beko. En effet, le groupe s’appuie sur 28 centres et bureaux de R&D et de design à travers le monde, réunissant plus de 2 300 chercheurs et totalisant à ce jour plus de 4 500 demandes de brevets internationaux.

Beko a obtenu le score le plus élevé du S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) dans l’industrie DHP Household Durables pour la septième année consécutive. Datée du 16 octobre 2025, cette performance s’accompagne d’une reconnaissance majeure : l’entreprise figure à la 17ᵉ place mondiale du classement 2025 des “World’s Most Sustainable Companies”, établi par TIME Magazine et Statista. La vision de Beko se résume en une formule claire et engagée : « Respecter le monde, respecté dans le monde. »