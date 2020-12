Béjaia : Une écolière heurtée par le bus scolaire à Toudja

Un drame est survenu hier mercredi dans la localité de Toudja sise à la Wilaya de Bejaia, ou une petite fille, après sa sortie de l’école, a été heurtée par un bus scolaire.

Les faits étaient rapportés par la Radio Soumman, hier soir, il s’agit d’une petite fille âgée de seulement 6 ans, qui avait fini sa journée à l’école primaire de B’ni Ksila, et qui s’apprêtait à renter chez elle dans sa maison située à Souk El Djemaa, à Tigheremt dans la Wilaya de Béjaia.

Un malheureux accident

L’accident est survenu après que la petite fille était descendue du bus de transport scolaire qui la ramenait de son école de Beni K’sila, vers son domicile à Tighremt. Le chauffeur du bus de transport scolaire, qui tentait de faire un demi-tour a, surement sans l’avoir vu, heurté la petite fille de six ans.

Un citoyen a tenté de transporter au bord de son véhicule, après l’accident, la petite écolière qui a été heurtée par le bus de transport scolaire, vers l’hopital Khelil Amrane de Béjaia, une quinzaine de kilomètres du lieu de l’accident.

Le décès a été constaté

Après avoir été alertés, les éléments de la protection civile se sont vite dépêchés et ont pu récupérer la petite fille, sur la RN 24, à Tala Guilef, dans le but de la transporter en urgence vers l’hôpital Khelil Amrane de Béjaia, malheureusement, le médecin de la protection civile a constaté que la petite fille âgée seulement de six ans était déjà décédée.

L’écolière qui était sur le chemin de rentrer chez elle depuis son école primaire de Beni K’sila, est décédée à 16 h 23, dans la journée du mercredi 16 décembre.

Rédaction d’Algérie 360.