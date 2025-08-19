Bejaïa, Tizi Ouzou, Tipaza… 22 feux de forêts enregistrés en une journée

Un important dispositif humain et matériel a été déployé ce lundi 18 août pour circonscrire un incendie de grande ampleur qui s’est déclaré dans la commune d’Adekar, wilaya de Bejaïa. La Protection civile a indiqué, via un communiqué publié sur sa page Facebook, que ses unités locales ont été appuyées par le convoi mobile de Bejaïa et de Djelfa, ainsi que par des renforts venus des brigades spécialisées de Bouira et de Sétif.

Face à l’ampleur du sinistre, pas moins de 12 avions AT802 et plusieurs bombardiers d’eau BE200 de l’Armée nationale populaire (ANP) ont été mobilisés. Ces moyens aériens sont venus renforcer les équipes au sol pour tenter de contenir la progression rapide des flammes, attisées par des conditions climatiques difficiles.

22 incendies enregistrés dans 8 wilayas

La journée de mardi a également été marquée par une série de feux de forêt et de broussailles signalés à travers le pays. Les services de la Protection civile ont fait état de 22 incendies dans 8 wilayas, dont certains restaient en cours d’extinction. Sur ce total, 17 feux ont été maîtrisés et éteints définitivement, tandis que deux foyers étaient sous surveillance et trois faisaient encore l’objet d’opérations actives d’extinction.

Situation par wilaya

Bejaïa : Plusieurs incendies ont touché les forêts de Tablakt (Tawarirt Ighil) et d’Adekar, toujours en cours de traitement. D’autres foyers à Ouzellaguen, Souk El Tenine et Darguina ont été éteints.

Plusieurs incendies ont touché les forêts de Tablakt (Tawarirt Ighil) et d’Adekar, toujours en cours de traitement. D’autres foyers à Ouzellaguen, Souk El Tenine et Darguina ont été éteints. Tipaza : Les flammes ont ravagé une partie de la forêt de Bordj El Ghoul (Cherchell), où l’extinction se poursuit. Le feu signalé à El Hattaba (Kolea) a, quant à lui, été maîtrisé.

Les flammes ont ravagé une partie de la forêt de Bordj El Ghoul (Cherchell), où l’extinction se poursuit. Le feu signalé à El Hattaba (Kolea) a, quant à lui, été maîtrisé. Tizi-Ouzou : Plusieurs feux ont été éteints à Aït Khalili, Aït Yahia Moussa, Azazga et Tigzirt. L’opération continue encore à Bouzeguène.

Plusieurs feux ont été éteints à Aït Khalili, Aït Yahia Moussa, Azazga et Tigzirt. L’opération continue encore à Bouzeguène. Jijel : Les incendies de Ziamah Mansouriah sont toujours sous surveillance, tandis que celui d’El Aouana a été éteint.

Les incendies de Ziamah Mansouriah sont toujours sous surveillance, tandis que celui d’El Aouana a été éteint. Sétif : Plusieurs foyers, dont ceux de Harbil, Bougaa, Babour et Ain Roua, ont été définitivement éteints.

Plusieurs foyers, dont ceux de Harbil, Bougaa, Babour et Ain Roua, ont été définitivement éteints. Bouira : Le feu de la forêt de Kerkour, dans la commune de Lakhdaria, a été maîtrisé.

Le feu de la forêt de Kerkour, dans la commune de Lakhdaria, a été maîtrisé. Sidi Bel Abbés : Les flammes dans la zone d’Ouled Fares (Aïn El Berd) ont été éteintes.

Annaba : L’incendie de la forêt de Bouhdid, dans la commune d’Annaba, a également été neutralisé.

Vigilance et solidarité

Ces incendies, qui touchent plusieurs régions du pays en plein été, rappellent l’urgence de renforcer la prévention et la coordination des moyens de lutte. La Protection civile appelle les citoyens à la vigilance et à éviter tout geste pouvant provoquer de nouveaux départs de feu.