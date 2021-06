Béjaïa : Sous la pression de la rue, un candidat du FLN jette l’éponge

Merzouk Mebrouk, jeune candidat du FLN (Front de libération nationale) aux législatives, annonce sa démission

à quelques jours du scrutin du 12 juin.

Porté sur la liste du FLN, Merzouk Mebrouk a annoncé, hier samedi, sa démission après avoir subi une forte pression de la rue à Béjaia. Vendredi dernier, des manifestants contre les élections du 12 juin se sont rassemblés devant son domicile familial au Boulevard Amirouche pour pousser le jeune ex-candidat à se retirer de la course électorale.

Le lendemain (samedi), Merzouk Mebrouk publie une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il annonce son retrait de la liste du FLN.

« Ils m’ont menacé et insulté » (Merzouk Mebrouk)

S’exprimant dans une vidéo publiée sur Facebook, le jeune ex-candidat s’est dit victime de menaces et d’insultes par des manifestants anti-élections.

« Je m’apprête à déposer demain (dimanche) ma démission, car j’ai été menacé et insulté devant mon domicile. Je ne fais plus partie du FLN ; Dés aujourd’hui, je ne m’occuperais que de ma famille et de mon travail », a-t-il déclaré.

« Je tiens à préciser que je ne me suis pas présenté à des fins personnels ni pour le salaire. Mon seul but était d’aider les nécessiteux ainsi que ma région », a ajouté Merzouk Mebrouk.

À noter que plusieurs candidats des législatives ont été la cible d’insultes depuis la publication des listes électorales de Béjaia.