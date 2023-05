Béjaïa : l’élan de solidarité des Algériens sur le net sauve la petite Miral de la cécité

Un vent de solidarité a soufflé sur la wilaya de Béjaïa récemment. Une petite fille nécessitant plusieurs opérations de chirurgie réparatrice au niveau des yeux a pu recevoir son traitement grâce aux dons de bienfaiteurs inconnus.

L’histoire de la petite Miral est portée à la lumière du jour par plusieurs pages Facebook locales, qui ont fait connaître son dossier et ont pris soin d’apporter des nouvelles de la petite tout au long de sa convalescence au public.

La petite Miral sauvée par les âmes charitables grâce à une page Facebook

Miral est une petite fille née aveugle et porteuse d’une malformation conséquente qui l’a privée de cornées aux deux yeux. À seulement 2 mois, le cas de Miral devient une urgence et les médecins locaux indiquent à ses parents qu’elle doit subir une intervention avant ses 5 mois pour avoir une chance de recouvrer la vue un jour.

C’est alors qu’une campagne de solidarité massive émane des réseaux sociaux. Une page locale « Béjaïa sois l’observateur » médiatise l’affaire et est suivie par d’autres peu de temps après. Cet élan médiatique réussi à interpeller des âmes charitables à travers tout le pays, qui se précipitent pour faire des dons à la famille de Miral. La diaspora algérienne a également répondu présent à la cause et a participé via la cagnotte en euro mise en place.

Grâce à cette mobilisation, les parents de Miral ont pu amasser le montant total de la prise en charge en seulement 2 jours. Une prouesse qui relève du miracle, mais qui reflète surtout l’altruisme et la bienfaisance du peuple algérien.

En Espagne pour se soigner, la petite Miral en voie de guérison

Sollicité pour l’occasion, un hôpital espagnol accepte d’opérer la jeune Miral et estime le montant total de la prise en charge à 22 000 euros (480 0000 DA). Une fois la somme en poche, les parents de la petite se dirigent vers les autorités compétentes pour accomplir la demande de VISA. Requête qui leur est tout de suite acceptée, suite à quoi Miral est transférée en Espagne pour être prise en charge.

Cette dernière subit 3 interventions au total : 2 implantations de cornées (œil gauche et droit) et une opération de la rétine. Les chirurgiens ont également été en mesure de retirer les protubérances tumorales qui obstruaient les yeux de la petite.

Même si elle n’a pas recouvré la vue, Miral est aujourd’hui tirée d’affaire et les médecins restent confiants quant à l’amélioration de son cas au futur.