Béjaia, le nouveau port de départ des Haragas Algériens

22 nouveaux candidats à l’émigration illégale ont été interceptés par les éléments de gendarmerie nationale, dans la wilaya de Béjaia. Ces Haragas qui s’apprêtaient à rejoindre les cotes européennes ont été arrêtés, et sont poursuivis pour “tentative d’émigration clandestine”.

Selon nos confrères du quotidien Liberté, les côtes occidentales de la wilaya de Béjaia sont devenues le point de départ de plusieurs expéditions clandestines qui tentent de rejoindre l’Eldorado européen. En effet, d’après les services de la gendarmerie nationale, il s’agit d’un nouveau réseau criminel spécialisé dans l’organisation de la migration clandestine par voie maritime, qui a établi sa base à Béjaia.

22 Harragas interceptés à Béjaia

Il s’agit d’un groupe de jeunes dont l’age varie entre 21 et 35 ans. Ces candidats à l’émigration illégale vers l’Europe sont originaires de différentes wilayas, notamment Béjaia, Alger, Jijel et Ain Témouchent. Suite à cette arrestation, une enquête a été déclenchée par les éléments de la gendarmerie nationale, au terme de laquelle les 22 haragas ont été présentés devant le parquet de Béjaia.

Par mis les 22 prévenus, figurent cinq passeurs, ce sont eux qui étaient chargés de l’organisation et de la planification de la traversée, dont le démarrage était prévu à partir de la plage de Oued Das, à l’est de la wilaya. Deux maisons ont été louées dans la station balnéaire d’Aït Mendil, près de Béni Ksila, afin de se préparer à la traversée.

La descente effectuée par les éléments de la gendarmerie avait permis, outre l’arrestation des cinq passeurs, de mettre la main sur une quantité importante de matériel utilisé durant les expéditions clandestines. En effet, les gendarmes ont pu récupérer embarcation équipée d’un moteur de hors-bord de marque Yamaha (150 ch), un porte-bateau à deux roues, une boussole de type Finder et un appareil de guidage par GPS de marque Garmin.

Les éléments de la gendarmerie nationale ont également pu récupérer quatre gilets de sauvetage, 16 sacs à dos pleins de vêtements, un treuil manuel, 7 bidons de carburant, 2 feux d’artifice, des produits alimentaires, ainsi que 24 téléphones portables et une somme d’argent en monnaie étrangère estimée à 3 560 euros.

Béjaia devient le port de départ des migrants illégaux

C’est depuis l’été dernier que le phénomène migratoire clandestin a fait son apparition dans la wilaya de Béjaia. Le réseau criminel dispose certainement, en plus de l’équipement adéquat, de contacts bien placés en Algérie et Espagne, plus exactement à Majorque.

Des centaines de Harragas auraient pris le large ces derniers mois à partir de Oued Dass, en destination de la station balnéaire de Majorque en Espagne, selon nos confrères de Liberté.

Il est utile de rappeler que l’expédition illégale des 23 jeunes Béjaouis qui demeurent jusqu’à présent disparus fait partie des expéditions qui avaient eu pour port de départ ces côtes occidentales de la ville des Hammadites. L’expédition qui a quitté l’Algérie le 17 décembre dernier, n’a plus donné aucun signe de vie.

Les parents des 23 harragas, qui demeurent sans aucune nouvelle de leur progéniture depuis plus de deux mois, implorent les autorités concernées de mettre fin à leurs attentes, et de les informer du sort de leurs enfants.