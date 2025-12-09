Béjaïa : il faisait pousser du cannabis dans une ferme, un quinquagénaire écroué

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Béjaïa ont procédé, ces derniers jours, à la saisie de six plants de cannabis ainsi que de quinze graines dans la commune d’Oued Ghir. L’opération intervient dans le cadre de la lutte contre la culture et le trafic de drogues, menée de manière continue à travers le territoire national.

Une information à l’origine de l’enquête

L’affaire a débuté après que la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d’Oued Ghir a reçu des informations faisant état de la présence de plants de cannabis cultivés dans une exploitation agricole située dans la commune. Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un homme âgé de 50 ans, originaire de la wilaya de Béjaïa, soupçonné d’être à l’origine de cette culture illicite.

Les gendarmes ont alors engagé les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la véracité des informations reçues. Après confirmation, les autorités compétentes ont été saisies pour autoriser les procédures prévues par la loi.

Une opération menée sous contrôle judiciaire

Après l’achèvement de toutes les démarches réglementaires et en coordination avec le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa, une opération de perquisition a été organisée au niveau de la ferme concernée. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont ainsi procédé à une descente sur les lieux.

Sur place, quatre plants de cannabis ont été découverts et saisis dans le jardin de la propriété. Deux autres plants étaient cultivés dans un pot placé sur le balcon de la maison. En complément de ces saisies, quinze graines de cannabis ont également été retrouvées dans la chambre du suspect, laissant supposer une volonté d’extension de cette culture interdite.

Arrestation du suspect et poursuites judiciaires

À l’issue de l’opération, le suspect a été interpellé et conduit au siège de la brigade territoriale pour les besoins de l’enquête. Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé à son audition afin d’établir les circonstances exactes de cette affaire, ainsi que l’éventuelle implication d’autres personnes.

Un dossier judiciaire a été constitué à l’encontre du mis en cause. Ce dernier devra être présenté, dans les prochains jours, devant les juridictions compétentes pour répondre des faits qui lui sont reprochés, conformément à la législation en vigueur.

La lutte contre la drogue se poursuit

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des opérations régulières menées par les services de sécurité pour lutter contre la culture, la détention et le trafic de stupéfiants. Les autorités rappellent que la production et la consommation de drogues constituent un danger pour la société et sont sévèrement sanctionnées par la loi.

À travers ce type d’opérations, les services de sécurité réaffirment leur engagement à protéger les citoyens et à renforcer la lutte contre toutes les formes de criminalité, notamment celles liées aux stupéfiants.