Béjaïa fortement secouée par un tremblement de terre ce 19 juin

La wilaya de Béjaïa, se situant à 250 kilomètres d’Alger, a été secouée aujourd’hui, le lundi 19 juin 2023 par un tremblement de terre. L’annonce a été faite, ce lundi, par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

Selon le CRAAG, il s’agit d’une secousse tellurique de magnitude 4.a degrés sur l’échelle ouverte de Richter. Elle a été enregistrée ce dimanche soir vers 03h25.

De plus, « L’épicentre de la secousse tellurique a été localisé à 2 kilomètres Nord-est de la commune d’Adekar dans la wilaya de Béjaïa», a précisé le CRAAG dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

D’après des sources locales, la secousse tellurique enregistrée ce matin n’a causé aucun dégât humain. Un bilan des services de la protection civile devrait apporter plus de détails sur les dégâts matériels.

Forte activité sismique touche l’Ouest de la France samedi dernier

Par ailleurs, l’Ouest de la France a vécu un événement été secouée, par un séisme de magnitude 5,3, le samedi 17 juin à 18 heures et 38 minutes. C’est le tremblement de terre le plus puissant depuis 2002. Selon le Bureau central sismologique français, il a secoué plusieurs départements de la région.

La Charente-Maritime, l’Ile-et-Vilaine et la Mayenne ont été parmi les plus touchées, suscitant l’émoi et l’inquiétude parmi les habitants. Selon le communiqué diffusé par le biais du compte twitter de la Préfète des Deux-Sèvres, « certains bâtiments ont pu être touchés et des dégâts matériels ont été signalés ». Concernant les pertes humaines, un seul blessé léger avait été signalé.