Béjaïa : fin de voyage au tribunal pour un passager venu de France après la fouille de son aspirateur (VIDÉO)

Un aspirateur électrique arrivé par bateau depuis la France cachait bien plus qu’il n’y paraissait. À l’intérieur, les douaniers de Béjaïa ont découvert 5195 comprimés interdits, soigneusement glissés dans les cavités de l’appareil.

Cette tentative d’introduction frauduleuse a été déjouée lors d’un contrôle effectué sur un ferry en provenance de Sète. Illustrant une nouvelle fois la vigilance des services des Douanes au niveau des frontières maritimes.

Les faits : 5195 comprimés de Cibitex retrouvés à la station maritime Cheikh Haddad

Tout s’est joué lors d’un contrôle de routine à la station maritime « Cheikh Haddad », au port de Béjaïa. Les agents de l’inspection principale chargée du contrôle des voyageurs examinaient un navire venu du port français de Sète quand ils ont repéré quelque chose d’anormal dans un aspirateur.

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En l’ouvrant, ils sont tombés sur 5195 comprimés de « Cibitex », un médicament dont la commercialisation est interdite. La cachette, aménagée à l’intérieur des cavités de l’appareil, avait été conçue pour échapper aux contrôles, mais elle n’a pas résisté à la vigilance des douaniers.

Le voyageur arrêté et déféré devant la justice

Les agents ont saisi les comprimés ainsi que l’aspirateur utilisé pour les transporter. Ils ont interpellé immédiatement la personne propriétaire du bagage, puis l’ont présentée devant les autorités judiciaires compétentes.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des missions de lutte contre l’introduction illicite de produits interdits sur le territoire national. Elle témoigne également de la vigilance maintenue par les services des Douanes dans les différents points de passage du pays.

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Ce genre de découverte n’a rien d’exceptionnel à cette période de l’année. Avec l’arrivée de l’été et la hausse du nombre de voyageurs sur les liaisons maritimes, les Douanes algériennes renforcent leurs contrôles sur l’ensemble des points d’entrée du pays. L’objectif reste le même, détecter les tentatives de contrebande tout en assurant la fluidité du passage des voyageurs, dans le respect de la réglementation en vigueur.