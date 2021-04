Béjaia : des non-jeûneurs arrêtés puis relâchés par la police à Akbou

Comme à chaque Ramadan, la question des non-jeûneurs refait surface. Entre ceux qui crient aux « respects des libertés individuelles », et ceux qui s’indignent devant le « non-respect des croyances et des coutumes religieuses », la police ne sait plus quoi faire. À Akbou aujourd’hui, des non-jeûneurs ont été arrêtés par les policiers, avant d’être relâchés peu de temps après.

« Deux non-jeûneurs interpellés à Akbou viennent d’être relâchés« a indiqué aujourd’hui la Ligue Algérienne des Droits de l’homme sur sa page Facebook. LADDH a également rappelé qu’il fallait respecter des « libertés individuelles notamment la liberté de conscience ».

Deux non-jeûneurs arrêtés puis relâchés à Akbou

Les deux non-jeûneurs ont été arrêtés aujourd’hui, mercredi 14 avril 2021, soit le deuxième jour de ramadan, par les éléments de la police de la daira d’Akbou, au sud de la wilaya de Béjaia. La nouvelle s’est répandue telle une trainée de poudre sur les réseaux sociaux. Les deux citoyens ont été apparemment interpellés alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur d’une cafétéria.

Entre indignés par l’arrestation, et lésés par le comportement des deux citoyens, l’éternel débat ramadanesque sur le droit de manger des non-jeûneurs est encore remis au gout du jour. Il est à rappeler que pendant les années précédentes, plusieurs non-jeûneurs ont été poursuivis en justice pour “atteinte à la pudeur publique”.

Ceci dit, en Kabylie, comme un peu partout sur le territoire national, il y a des milliers de citoyens qui souffrent de la fermeture des restaurants, et de l’impossibilité de manger tranquillement durant la journée. Les citoyens Algériens qui se trouvent être malades, en déplacement, ou bien qui se sentent tout simplement non concernés par le ramadan, se retrouvent souvent pointée du doigt, voire exposés à des poursuites judiciaires.