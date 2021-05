Béjaïa : des millions de bières avariées seront déversées en mer

Au port de Béjaia, se trouvent en souffrance, et ce, depuis 2006, pas moins de 170 conteneurs de bières avariées. Chaque conteneur contient 72 000 bouteille de bière. Cette quantité colossale de bouteilles devra être détruite et leur contenu sera déversé en mer, d’après le directeur général de l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB), Abdelhalim Kasmi.

En effet, c’est dans une déclaration accordée à nos confrères du quotidien Liberté, que le directeur général de l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB), Abdelhalim Kasmi a confié qu’il a été finalement décidé de détruire des millions de bouteilles de bière avariée, en provenance d’Espagne, bloquées depuis 2006 au port de Béjaia. Le contenu de ces bouteilles sera déversé en mer, assure le DG de EPB.

Ces boissons alcoolisées, de marque Royal Star, ont été importées d’Espagne par des commerçants de Béjaïa. Le produit a été déclaré impropre à la consommation, et après quelques tentatives timides de s’en débarrasser, notamment en le déversant dans des cuves, puis à la décharge publique de Boulimat, les conteneurs ont été bloqués.

Un risque pour l’environnement ?

Selon le DG du port de Béjaia, l’opération de concassage et de broyage va se faire progressivement, et va durer pas moins de trois mois, indique la même source qui ajoute que le directeur a assuré qu’il n y aura aucun risque pour l’environnement et la flore marine.

Selon M. Abdelhalim Kasmi, la marchandise avariée a préalablement fait l’objet d’une expertise auprès d’un bureau d’études compétent et agréé par le ministère de l’Environnement. Le directeur général de l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB), a donc assuré que le déversement du contenu des plus de 12 millions de bouteilles de bière en mer ne sera pas une source de pollution ni une menace pour la faune et la flore marines.

Il est à rappeler qu’initialement, il y avait 198 conteneurs bloqués au port de Béjaia, chacun contenait environ 72 000 bières importées d’Espagne.