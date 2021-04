Béjaïa commémore le double anniversaire du 20 Avril

La commémoration du 41e anniversaire du Printemps berbère d’Avril 80 et du 20e anniversaire Printemps noir de 2001 a drainé, aujourd’hui, une foule impressionnante à Bejaia ou toutes les couches populaires ont marché ensemble pacifiquement.

Des dizaines de milliers de personnes ont pris part à cette traditionnelle et surtout sacrée manifestation qui commémore le double anniversaire du Printemps noir 2001 et du 20 Avril 1980, coïncidant cette année avec le 113e mardi du Hirak estudiantin.

Emblème national et drapeau amazigh déployés et brandissant des portraits des victimes du printemps noir et du chantre de l’amazighité et de la démocratie, Matoub Lounes, ils ont entamé la marche les premiers en scandant des slogans de dénonciation de l’assassinat de jeunes manifestants du printemps noirs en avril 2001, et rappelant le combat pour la langue et la culture amazighes.

Les milliers de manifestants présents ont observé une minute de silence pour se recueillir à la mémoire des victimes de la répression.