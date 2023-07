Béjaïa: 9 personnes blessées dans un accident de la circulation

Ce mercredi après-midi, les services d’ambulance de la protection civile sont intervenus au niveau de la wilaya de Béjaïa pour prendre en charge neuf personnes blessées dans un accident de la route sur la route nationale n°43, qui relie Bejaia à la wilaya de Jijel.

L’accident s’est produit précisément à l’aire marine de Tasift, au port de plaisance de la commune de Melbo. Les blessés ont reçu les premiers soins nécessaires sur place, dont quatre sont dans un état critique avec plusieurs blessures.

Il convient de noter que pour le moment, il y a peu d’informations disponibles sur les circonstances exactes de l’accident et sur l’état de santé des personnes impliquées.

Les autorités mèneront une enquête pour déterminer les causes de l’accident. La question de la sécurité routière reste un sujet de préoccupation majeur qui affecte directement la vie des concitoyens.

Un autre accident a Bouira

Une collision s’est aussi produite vendredi dernier sur l’autoroute Est-Ouest, en direction d’Alger, dans la commune de Djebahia (Bouira), entraînant malheureusement le décès d’une personne et causant de graves blessures à deux autres individus.

Selon les informations communiquées par les services de la protection civile, une opération d’urgence a été lancée à 17h38 pour faire face à cet accident survenu sur l’autoroute Est-Ouest.

L’accident est survenu lors d’une collision entre un camion et deux voitures, entraînant un bilan tragique : une personne décédée et deux autres blessées. Les blessés ont été rapidement secourus et transportés à l’hôpital d’El Akhdariya.