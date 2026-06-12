Béjaïa : 2 arrestations après une découverte insolite dans un ferry en provenance de France (VIDÉO)

Les douaniers du port de Béjaïa ont mis en échec, lors du contrôle d’un ferry en provenance de Sète, l’une des tentatives de trafic de drogues de synthèse les plus importantes enregistrées ces derniers mois sur les liaisons maritimes franco-algériennes. L’astuce utilisée pour dissimuler les stupéfiants en dit long sur le degré d’organisation des filières concernées. Des milliers de comprimés soigneusement rangés à l’intérieur de boîtes de biscuits, dans les bagages d’un simple passager. Deux individus sont désormais entre les mains de la justice.

Saisie au port de Béjaïa : près de 19 000 comprimés cachés dans des boîtes de biscuits

Tout commence lors des procédures habituelles de contrôle douanier à la gare maritime Hadj Haddad. Les agents de l’inspection principale, en coordination avec des militaires de l’Armée nationale populaire (ANP) rattachés à la 5e Région militaire, procèdent à l’examen systématique des passagers du ferry arrivé de Sète. Parmi les voyageurs, les douaniers s’arrêtent sur les bagages d’un individu dont les effets personnels vont révéler une cargaison soigneusement camouflée.

🟢 À LIRE AUSSI : Argent, drogue et virements vers l’Algérie : comment un réseau familial a été démantelé en France

À l’intérieur de boîtes de biscuits importées, dissimulés sous une apparence de banal provision alimentaire, se trouvent :

18 850 comprimés de drogue de synthèse de type ecstasy

de drogue de synthèse de type ecstasy 119 cachets de Cipitax, un médicament détourné à des fins de trafic

de Cipitax, un médicament détourné à des fins de trafic Soit un total de 18 969 unités de substances prohibées

La Direction générale des douanes algériennes a diffusé un communiqué relatant l’opération. Porté à la connaissance du public via les réseaux sociaux.

Comment l’opération a été déjouée : le rôle décisif de la coordination douanes-armée au port de Béjaïa

La réussite de cette saisie tient en grande partie à la collaboration entre deux corps de sécurité. La présence des militaires de l’ANP aux côtés des douaniers s’inscrit dans un dispositif de surveillance renforcé des frontières maritimes. Devenu la norme face à la multiplication des tentatives d‘introduction de substances illicites via les voies maritimes.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : ce boulevard sera fermé ce soir pour installation d’une passerelle piétonne

Le port de Béjaïa, l’une des principales portes d’entrée maritimes du pays, concentre une part significative du trafic de passagers entre la France et l’Algérie. Cette position en fait un point stratégique pour les filières de trafic, et, par conséquent, une priorité pour les services de contrôle.

Deux suspects déférés en justice, un véhicule saisi

À la suite de la découverte, les forces de l’ordre ont interpellé deux personnes. L’ensemble des stupéfiants a été placé sous scellés conformément aux procédures en vigueur. Les autorités ont également saisi le véhicule destiné au transport de la marchandise prohibée.

🟢 À LIRE AUSSI : Violente agression filmée à Ouargla : la bande neutralisée après la diffusion de la vidéo

Les deux suspects ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes. Ils répondront de tentative d’introduction de stupéfiants sur le territoire algérien, une infraction passible de lourdes peines en vertu de la législation nationale.

L’enquête ouverte devra notamment déterminer si les deux individus agissaient de leur propre chef ou s’ils s’inscrivent dans un réseau organisé. La quantité saisie (près de 19 000 unités) tend à orienter les investigations vers la seconde hypothèse.