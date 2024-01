beIN SPORTS: Quatre chaînes dédiées à la Coupe d’Afrique des Nations 2023

Le prestigieux tournoi de football de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 (CAN 2023) débute ce samedi avec son diffuseur exclusif beIN SPORTS qui offrira une couverture étendue sur quatre chaînes dédiées.

Diffusant en direct les 51 matchs en arabe, anglais et français, beIN proposera les matchs sur beIN AFCON 2023 MAX 1, 2, 3 et 4. Le tournoi mettra aux prises 24 équipes nationales dont les champions en titre du Sénégal, l’Égypte, le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, et la Côte d’Ivoire, pays hôte.

Avec des plateaux animés par ses meilleurs talents et de nombreux contenus originaux, beIN offrira une couverture inégalée de l’évènement phare du football africain, démontrant son engagement à présenter la riche diversité de ce sport sur le continent.

Outre la Coupe d’Asie 2023, beIN proposera des plateaux en arabe pour chaque match ainsi que des commentaires en anglais et français. La chaîne d’information beIN SPORTS NEWS diffusera plus de 16h de direct quotidien. Les 5 chaînes retransmettent aussi une émission matinale « Sport Morning ».

Avec 5 reporters sur le terrain dans les 5 villes hôtes, beIN garantit un accès privilégié à des moments clés et des coulisses exclusives. De nombreux programmes viendront compléter la couverture : documentaires, faits et chiffres, moments forts, interviews de vainqueurs ou matchs d’archives.

Pionnier dans la célébration du football africain, beIN est le diffuseur officiel des compétitions CAF depuis 2009 et la référence incontestée dans la région.

La CAN 2023 débute le 13 janvier avec le match Côte d’Ivoire – Guinée-Bissau à 23h. Les abonnés peuvent suivre toute la compétition sur beIN avec des matchs à 17h, 20h et 23h lors des phases de groupe.