Béchar : Tebboune inaugure un complexe sportif et lance de grands projets

Le président de la République a effectué jeudi une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Béchar, située dans le sud-ouest de l’Algérie, où il a inauguré et lancé plusieurs projets d’importance majeure pour le développement de la région. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme présidentiel visant à dynamiser le sud du pays en matière d’infrastructures et de services publics.

L’un des moments phares de cette visite a été le lancement des travaux du complexe sportif de Béchar, un projet ambitieux et symbolique pour la wilaya. Ce complexe, premier du genre dans le sud du pays, comprendra un stade moderne de 25.000 places, un terrain d’athlétisme, ainsi qu’une piscine semi-olympique couverte. S’étendant sur une superficie de 830.000 m², ce complexe sera un lieu de rassemblement pour la jeunesse locale et une vitrine du potentiel sportif du grand sud algérien.

Tebboune a souligné l’importance de ce projet pour la région, rappelant le rôle essentiel d’un club comme la JS Saoura, qui évolue en Ligue 1 professionnelle, et l’impact positif que ce complexe aura sur la jeunesse locale. Le stade de Béchar pourrait bien, dans quelques années, accueillir l’équipe nationale de football, un rêve qui semble désormais réalisable pour les habitants du sud du pays.

Outre le stade, le complexe comportera des installations modernes telles que des restaurants, des locaux administratifs, une clinique, ainsi qu’une salle de conférence. Il sera également doté des derniers systèmes de sécurité, notamment des dispositifs de détection et d’extinction d’incendie.

Infrastructures clés pour le développement régional

Parmi les autres projets inaugurés, Tebboune a présidé l’ouverture d’une nouvelle ligne ferroviaire reliant Béchar à Abadla, sur une distance de 100 km, dans un premier temps. Ce projet, d’une grande importance pour le développement économique et la mobilité dans la région, s’inscrit dans une vision à plus long terme visant à étendre la ligne jusqu’aux wilayas d’Adrar, d’El-Meniaâ et de Tamanrasset. Cette infrastructure ferroviaire, stratégique pour le transport de marchandises et de personnes, devrait renforcer l’intégration économique du sud algérien avec le reste du pays.

En parallèle, la station de pompage Qatrani 2 a été mise en service, renforçant ainsi l’alimentation en eau potable dans la région. Le président Tebboune a également inauguré une nouvelle station d’épuration des eaux usées, une étape cruciale pour la gestion durable des ressources en eau dans cette région aride. Ces projets illustrent les efforts de l’État pour améliorer la qualité de vie des habitants de Béchar et renforcer la résilience de la région face aux défis environnementaux.

Des projets pour une Algérie plus connectée et plus dynamique

La visite du président à Béchar s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des infrastructures dans les régions du sud. Ces projets, allant de l’extension du réseau ferroviaire à la construction de complexes sportifs modernes, témoignent de la priorité accordée au développement des territoires éloignés des grands centres urbains.

Dans les années à venir, l’Algérie espère renforcer ses capacités d’accueil en matière de sport et de loisirs, mais aussi d’infrastructures de transport et de services publics, pour que toutes les wilayas du pays puissent contribuer au rayonnement national et international de l’Algérie.