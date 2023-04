Béchar : inscriptions en tifinagh datant de 3000 ans découvertes

Les premiers vestiges historiques en Algérie remontent à plusieurs millénaires avant notre ère. Le Tassili est connu pour ses nombreuses peintures rupestres et le nord du pays dispose de son lot de ruines romaines à Tipaza. Aujourd’hui, c’est une autre découverte archéologique qui vient secouer la communauté scientifique algérienne. À Béchar, dans le sud du pays, les autorités ont découvert 3 nouveaux sites archéologiques comportant des vestiges.

3 nouveaux sites archéologiques comportant des inscriptions « tifinagh » découverts à Béchar

Les experts de la direction locale de la culture et de l’art ont mis à jour 3 nouveaux sites archéologiques au niveau de la wilaya de Béchar. Le premier est situé à 40 km au nord de la région de Kenadsa. Dénommé « El Mnassba », ce site abrite des inscriptions reconnues comme étant du tifinagh et date d’un millénaire avant JC selon les rapports.

Le deuxième site se trouve dans le même périmètre, à 30 km de Kenadsa. « Chabka » abrite des gravures rupestres d’animaux et des dessins multiples, on y descelle notamment des figures d’éléphantidés et de bovidés.



Quant au troisième site, il se situe un peu plus loin de là, dans la région de Lahmar (8 km au nord-ouest du chef-lieu). Là encore, les archéologues ont trouvé des vestiges datant de plusieurs siècles. Le site comporte spécifiquement un cimetière musulman et une succession de tumulus.

Ce sont les éléments du centre national de recherches en archéologie (CNRA) qui se sont occupés des fouilles, au côté de l’autorité de protection du patrimoine culturel de la région. La direction locale de la culture et des arts prévoit des fouilles prochainement dans la zone, a indiqué Hamdi Nougal, chef de service, à l’APS.

Découverte d’une nécropole romaine à Tébessa

Dans le même registre, des ouvriers ont fait une importante découverte archéologique remontant à l’époque romaine à Tébessa. En effet, en effectuant des travaux d’assainissement et de terrassement, ces derniers tombent nez à nez avec des ossements humains ensevelis sous plusieurs couches de terre. Les ouvriers ont également découvert des sarcophages au même endroit. Après investigation par le ministère de la Culture, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une ancienne nécropole romaine enfouie.

