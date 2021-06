Béchar : 5 personnes succombent à des brulures dans un conteneur

Cinq personnes ont succombé, hier dimanche, à des brulures survenues dans un incendie déclenché dans un conteneur d’un camion de livraison de denrées alimentaires, alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur.

L’incident remonte à une dizaine de jours lorsque les cinq victimes ont été gravement brulées lors de l’incendie qui s’était déclaré à Bechar à l’intérieur du conteneur d’un camion de livraison de denrées alimentaires.

Évacuées en urgence vers l’unité spécialisée en soins des grands brulés à l’établissement hospitalier d’Oran, les cinq victimes ont rendu l’âme, a indiqué dimanche la direction de la Santé et de la Population de Bechar.

« Les victimes sont toutes décédées à la suite des graves brûlures (3ᵉ degré), après avoir été prises en charge durant plusieurs jours par les spécialistes de cette même structure médicale spécialisée », a précisé à l’APS le responsable du service de prévention médicale et de la communication à la DSP, Brahim Benabderrahmane.

Un enfant de 11 ans mort carbonisé sur place

L’incendie est survenu le 19 juin à l’intérieur du conteneur d’un camion de livraison de denrées alimentaires au niveau du quartier Zaouïa au nord de Bechar. Un enfant est mort carbonisé dans ce grave incendie, selon la cellule de communication de la direction locale de la protection civile.

Ainsi, le total des victimes dans ce tragique accident a atteint 6 décès âgés en 11 à 28 ans. Une enquête judiciaire est actuellement menée par les éléments spécialisés du service de police judiciaire de la sureté de wilaya de Bechar afin d’élucider ce drame.

Il s’agit donc de mettre la lumière sur la présence des six (6) victimes dans le même conteneur au moment du déclenchement de l’incendie et de déterminer les responsabilités pénales et civiles tant du chauffeur du camion et de son ou ses propriétaires.