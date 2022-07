Bébés prématurés : l’initiative louable des instagramers Travel family

Après une campagne qui a duré plusieurs mois, le projet caritatif « Khadeej », initié le couple de voyageurs, Amina et Mohamed, propriétaire du compte Instagram 2algerianstravel, a enfin porté ses premiers fruits !

Le jeudi 28 juillet, Amina et Mohamed, accompagné par les membres de la Fondation Algeria United, ont remis la première couveuse pour enfants prématurés à l’unité de médecine des femmes de l’hôpital de Berrouaghia (Médéa).

Le projet Khadeej pour les bébés prématurés

À l’origine du projet « Khadeej, parce qu’ils méritent de vivre », se trouve Amina, jeune maman de jumeaux nés prématurément, et son mari Mohamed. Sur son compte Instagram 2algerianstravel, le couple de voyageur a lancé, le 17 novembre 2021 (Journée mondiale de la prématurité), un appel aux dons pour l’acquisition de couveuses destinées aux enfants prématurés (nés avant la 37e semaine de la grossesse).

En moins d’une semaine, les dons ont dépassé 6 millions de dinars. Au total, la compagne a permis de récolter 700 millions de centimes. Une somme qui servira à acquérir 7 couveuses qui seront distribuées dans les hôpitaux où cet équipement fait défaut.

Pourquoi le choix des couveuses ?

Amina explique le choix des couveuses par son expérience personnelle et ses observations. La jeune maman a, en effet, donné naissance à des jumeaux prématurés. Et durant cette bouleversante épreuve, elle a pu expérimenter la souffrance qui accable les bébés et leurs parents.

Par la suite, Amina constate que beaucoup d’hôpitaux manquent de couveuses, tandis que d’autres n’en disposent tout simplement pas. Cependant, les actions caritatives concernent pour la plupart le don de sang, les malades du cancer et semblent méconnaître la question des prématurés.

C’est cette situation qui a motivé la jeune maman à prendre les choses en main et a lancé la compagne de don. Au début, son but était de récolter assez d’argent pour acheter une ou deux couveuses. Mais, en fin de compte, ce sont 7 machines qui seront acquises !

Le choix des hôpitaux bénéficiaires

L’argent récolté, il reste maintenant à procéder à l’achat et à la distribution des couveuses. Amina et Mohamed choisissent de confier la mission à la fondation Algeria United.

Pour établir la liste des hôpitaux bénéficiaires, l’association va mener une enquête sur le terrain. Ses membres bénévoles se rendent dans plusieurs unités de naissances pour constater de leurs propres yeux celles qui manquent de couveuses et celles qui n’en possèdent pas.

C’est ainsi que le choix de la distribution de la première machine s’est porté sur le centre hospitalier Benyouucef Benkhedda de Berrouaghia, à Médéa. L’association Algeria United, l’hôpital Benyoucef Benkhedda et le fournisseur (Eurl BLIMED) ont signé le contrat d’acquisition, le jeudi 28 juillet 2022.

Un premier pas qui en appellera d’autres

À l’issue de l’opération, le jeune couple et l’association Algeria United ont tenu à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué par leurs dons, leurs prières, leurs encouragements au succès de cette compagne inédite. Une compagne qui va permettre de sauver la vie de dizaines de bébés prématurés.

Pour finir, la fondation Algeria United a renouvelé son engagement et a promis de mener le projet Khadeej en faveur des prématurés jusqu’au bout. Quant à Amina, elle a voulu rappeler que les véritables bienfaiteurs ce sont les donateurs anonymes. La jeune femme termine son message par un magnifique « nhebkoum », je vous aime !