Beau temps en perspective, que prévoit Météo Algérie pour ce jeudi 16 novembre ?

Alors que l’automne continue de s’installer progressivement, les thermomètres ont récemment enregistré une légère hausse, offrant une parenthèse ensoleillée à la saison. Toutefois, cette douceur pourrait être éphémère, car les signes annonciateurs d’un changement de temps se profilent à l’horizon. Dans les jours à venir, les prévisions météo prévoient une modification des conditions climatiques, avec le retour probable de la pluie et du froid. Dans cet article, plongeons ensemble dans les détails du bulletin météo de cette fin de semaine.

Les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour la journée de ce jeudi 16 novembre 2023 dessinent un tableau atmosphérique nuancé à travers l’ensemble du territoire algérien. Selon le bulletin météo, les régions Nord du pays devraient bénéficier d’un ciel généralement dégagé, avec quelques voiles nuageux qui viendront parsemer l’azur, créant ainsi une atmosphère partiellement voilée. Cette configuration météorologique promet une journée relativement clémente et ensoleillée pour ces zones géographiques.

En outre, le scénario météorologique promet un scénario similaire du côté des régions sahariennes, où les prévisions de Météo Algérie anticipent un ciel dégagé à partiellement voilé. Cette dualité atmosphérique, entre clarté et voiles nuageux, offre un contraste intéressant, créant des conditions météorologiques à la fois dynamiques et changeantes.

Bulletin Météo Algérie du 16 novembre : quelles sont les températures régionales ?

Les projections thermiques de l’ONM pour la journée d’aujourd’hui annoncent une gamme variée de températures, révélant un patchwork climatique sur l’étendue du territoire algérien. Les régions côtières se préparent à une journée agréable, avec des températures maximales oscillant entre 19 °C et 26 °C. Celles-ci se stabiliseront davantage à l’intérieur des terres, où les thermomètres afficheront des valeurs comprises entre 20 °C et 26 °C. En revanche, les vastes étendues sahariennes connaîtront des températures plus marquées, allant de 24 °C à 34 °C. Cette disparité thermique crée un contraste saisissant, illustrant la diversité climatique qui caractérise l’Algérie.

Pour avoir un aperçu plus détaillé, découvrez les températures spécifiques prévues dans certaines villes du pays : 19 °C à Tenes, 23 °C à Jijel et Annaba, 24 °C à Alger, 26 °C à Tlemcen, 22 °C à Khenchela, 23 °C à Medea et Mila, 24 °C à Saida, 25 °C à Chlef. Les régions sahariennes se préparent également à des pics thermiques notables avec 26 °C à Biskra, 28 °C à Illizi et 31 °C à Tindouf. Ces données détaillées vous permettront de mieux appréhender la diversité thermique qui règnera sur l’ensemble du territoire national en cette fin de semaine.