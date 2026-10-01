Allocation touristique 750€ : la BEA lance une carte Premium prépayée

La Banque Extérieure d’Algérie vient d’ajouter une corde à son arc pour les candidats au voyage. Elle annonce la mise en circulation de cartes de la gamme Premium (Platinum), conçues pour fonctionner selon le principe du prépaiement.

Objectif affiché : absorber la demande sans rupture de service et répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus nombreuse depuis la refonte du droit de change. Selon une précision apportée par la banque en réponse aux internautes, le document sera remis dans un délai compris entre sept et dix jours.

La BEA lance une carte Platinum calibrée pour le droit de change

Ce nouveau support bancaire présente une particularité : il porte les attributs d’une carte haut de gamme tout en conservant le fonctionnement d’une carte prépayée. Autrement dit, le client ne peut dépenser que ce qui a été préalablement chargé dessus, ce qui limite tout risque de découvert à l’étranger.

La BEA précise que le montant correspondant à l’allocation de voyage peut y être logé. Le titulaire dispose ensuite de trois usages : le règlement de proximité chez les commerçants, les transactions à distance, et le retrait d’espèces sur les automates bancaires de type GAB/DAB. Un éventail qui correspond exactement aux besoins exprimés par les voyageurs depuis l’entrée en vigueur du dispositif.

La question de l’usage en ligne occupe d’ailleurs une place centrale dans les préoccupations des clients. Plusieurs établissements ont progressivement clarifié leur position sur les paiements en ligne autorisés avec les soldes en devises, notamment pour les réservations d’hôtels ou de billets.

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Sept à dix jours pour récupérer la carte Premium de la BEA

Le délai communiqué constitue sans doute l’information la plus attendue. Une semaine à dix jours séparent donc le dépôt du dossier de la remise effective du support. Ce point n’est pas anodin : depuis l’instauration du versement exclusif par carte, les files d’attente et les interrogations sur les temps de traitement se sont multipliées aux guichets.

Il faut rappeler que l’affluence avait été spectaculaire dès les premiers jours du nouveau régime. Beaucoup de citoyens découvraient alors les formalités pour obtenir une carte de paiement internationale et les conditions d’ouverture d’un compte en monnaie étrangère.

Face à cette pression, l’autorité monétaire avait réagi. Son gouverneur, Mohammed Lamine Lebbou, avait réuni les dirigeants du secteur pour exiger un allègement des procédures de délivrance afin que la paperasse ne devienne pas un goulot d’étranglement.

Allocation touristique : un cadre réglementaire désormais balisé

Le produit de la BEA s’inscrit dans un ensemble de règles fixées par l’instruction n° 07 de la Banque d’Algérie. Le texte verrouille plusieurs aspects : la carte est nominative, émise par l’intermédiaire agréé, et son utilisation reste réservée à la personne dont le nom y figure. Aucun prêt ni transfert à un proche n’est toléré.

Sur le plan des montants, le plafond s’élève à 750 euros pour les voyageurs à partir de 19 ans, et à 300 euros pour les mineurs âgés de 12 à 19 ans, deux enfants maximum par foyer. Les sommes chargées doivent respecter des tranches de 50 euros. L’activation du solde devient possible une semaine avant l’embarquement.

Un détail revient régulièrement dans les échanges avec les clients : l’impossibilité de toucher l’allocation en espèces avant le départ. Les fonds demeurent immobilisés sur le support jusqu’au franchissement des frontières, où les distributeurs étrangers prennent alors le relais.

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