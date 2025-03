Baya au musée Cantini : l’artiste algérienne qui a inspiré Picasso à l’honneur

Le musée Cantini de Marseille présente une exposition des œuvres de Baya jusqu’au 20 avril 2025. L’événement fait suite au succès de la rétrospective de l’artiste à la Vieille Charité et s’inscrit dans la volonté de la ville de faire de ses musées des lieux de référence pour l’étude de l’œuvre de cette artiste algérienne.

Exposées pour la première fois au musée Cantini à Marseille en 1982, 28 sculptures et peintures seront de nouveau exposées dans l’établissement jusqu’au 20 avril 2025.

Le musée de Cantini de Marseille célèbre l’artiste algérienne Baya

Le musée de Cantini a enrichi sa collection d’œuvres de Baya grâce à plusieurs sources. Trois gouaches, déjà présentes, sont complétées par l’acquisition, en décembre dernier, de la céramique Animal fantastique aux deux femmes.

Par ailleurs, la majorité des pièces présentes lors de cette exposition proviennent d’un don généreux d’une famille qui souhaite rester anonyme. L’exposition comprend aussi une œuvre poignante dédiée à la mère de l’artiste décédée alors qu’elle avait encore neuf ans.

« Le monde est en train de s’apercevoir de l’apport massif de Baya dans l’histoire de l’art« , a déclaré le maire de Marseille Benoit Payan en cette occasion.

Baya, l’inspiratrice de Picasso

Baya Mahieddine, née Fatma Haddad en 1931 à Alger, a été encouragée à exprimer sa créativité à travers l’art, par sa mère adoptive Marguerite Caminat, elle-même artiste. Par le biais de ses œuvres artistiques, Baya avait le pouvoir de traduire la réalité qu’elle souhaitait.

Ses créations, souvent symbolisant la libération, nous transportent dans un univers éblouissant composé de femmes, de nature et d’émancipation, le tout illuminé par de vives couleurs. En effet, elle utilisait la gouache et dépeignait un monde regorgeant de paysages naturels luxuriants habités par des femmes richement habillées de vêtements colorés et ornés de motifs maghrébins et de robes kabyles que les femmes de la région portent encore aujourd’hui. Dans ses tableaux, les fleurs et les fruits évoquent la joie et l’abondance et les animaux incarnent la nature sauvage.

Dès son plus jeune âge, le talent exceptionnel de Baya a révélé qu’il était destiné à être reconnu mondialement. Son ascension fulgurante a débuté à seulement 16 ans, en 1947, lorsqu’une exposition parisienne consacre son art. L’accueil enthousiaste du public et de la critique marque un triomphe immédiat. Cette influence notable se reflète dans l’œuvre de Pablo Picasso, Les femmes d’Alger, qui s’inspire de l’artiste algérienne, après l’avoir invité à collaborer en 1948.

