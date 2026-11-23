L’Algérie franchit un cap dans sa stratégie industrielle liée à l’énergie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce lundi une réunion de travail entièrement dédiée au coup d’envoi de la construction d’une usine de batteries au lithium. À cette occasion, le chef de l’État a confié la responsabilité du projet au professeur Karim Zaghib, chargé d’en conduire l’étude et d’en superviser les étapes techniques et technologiques. La maîtrise d’ouvrage revient au ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables, qui agira par l’intermédiaire de Sonelgaz International.

Une usine de batteries au lithium pour verrouiller la chaîne énergétique nationale

Produire localement des cellules au lithium revient à s’approprier le maillon le plus convoité des filières électriques contemporaines. Du stockage des parcs solaires à la mobilité propre, cette technologie conditionne aujourd’hui l’autonomie industrielle de tout pays producteur d’énergie.

Le choix de placer le dossier sous la tutelle du ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables n’a rien d’anodin. Il relie directement la future usine aux ambitions affichées par Alger en matière d’électricité verte. Fin octobre, depuis Moscou, le pays avait d’ailleurs détaillé un plan de 22 milliards d’euros destiné aux énergies renouvelables, avec un objectif de 15 000 mégawatts à l’horizon 2035.

Sans capacités de stockage, ces mégawatts solaires resteraient partiellement inexploitables. C’est précisément là que s’inscrit le nouveau chantier : offrir au réseau national les batteries capables d’absorber les pics de production et de lisser la distribution.

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Karim Zaghib, un expert mondial placé à la tête du projet

La désignation de Karim Zaghib constitue le second volet fort de cette réunion. Ce chercheur algérien compte parmi les spécialistes les plus reconnus du stockage électrochimique à l’échelle internationale. Ses travaux sur les matériaux d’électrodes et la sécurité des cellules font référence dans les laboratoires comme dans l’industrie.

Sa mission couvre l’ensemble du processus : conception des études préalables, choix technologiques, puis accompagnement des différentes phases de réalisation. Un rôle de chef d’orchestre scientifique, en somme, qui tranche avec les montages purement administratifs auxquels ce type de chantier est parfois confié.

Cette nomination illustre aussi une orientation revendiquée par le chef de l’État. Lors de son dernier entretien avec la presse nationale, il avait longuement évoqué la mobilisation des compétences algériennes établies à l’étranger au service des grands projets de développement. Le dossier du lithium en devient l’application la plus visible.

Sonelgaz International en première ligne de l’industrialisation

L’opérateur retenu pour porter le projet est Sonelgaz International, bras armé du groupe public de l’électricité et du gaz à l’international. Le groupe dispose d’une expérience éprouvée dans la conduite d’infrastructures lourdes et d’un accès direct au réseau national, deux atouts décisifs pour une installation de cette nature.

Ce schéma rappelle la méthode appliquée à d’autres chantiers structurants. En juin dernier, une réunion comparable avait été consacrée au complexe de phosphate intégré et aux engrais, avec un calendrier de livraison détaillé et un suivi présidentiel régulier. La même logique semble s’appliquer aux batteries.

Reste à connaître les paramètres concrets du projet : localisation du site, capacité annoncée, montant de l’investissement et provenance de la matière première.

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