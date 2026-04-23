Batterie auto « made in Algeria » : l’usine d’Aïn M’lila voit déjà plus loin que le marché local

En visite d’inspection dans la zone industrielle d’Aïn M’lila, le ministre de l’Industrie, Yahia Bachir, a tracé les grandes lignes de la stratégie nationale pour le secteur des batteries, mettant l’accent sur l’intégration locale et l’ouverture vers les marchés internationaux.

En effet, le renforcement des industries liées au secteur automobile reste au cœur des préoccupations gouvernementales. Accompagné du wali d’Oum El Bouaghi, Benabdallah Chaïb Eddour, le ministre de l’Industrie a effectué ce jeudi une visite de travail au sein de l’unité de production de batteries SARL FABCOM NEW TECH BATTERIES PLUS.

Cette infrastructure, située dans la commune d’Aïn M’lila (wilaya d’Oum-El-Bouaghi), constitue une extension stratégique du groupe FABCOM. Elle se spécialise dans la fabrication de batteries pour véhicules de tous types, s’inscrivant dans la dynamique de diversification de la base industrielle nationale.

Avec 3 000 unités/jour, comment l’unité FABCOM s’impose comme leader de la batterie en Algérie ?

Au cours de cette inspection, le ministre a pris connaissance des capacités techniques de l’unité, qui s’appuie sur des équipements et des lignes de production modernes. Créée en janvier 2011, cette structure emploie actuellement 168 personnes et affiche une capacité de production journalière s’élevant à 3 000 unités.

Le représentant du gouvernement a suivi un exposé détaillé présenté par le propriétaire de l’entreprise. Les échanges ont porté sur les perspectives de croissance de l’activité, notamment par l’augmentation du volume de production et l’élévation continue du taux d’intégration locale.

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La conformité aux normes européennes est devenue une priorité pour les usines algériennes, selon le ministre

Lors de ses déclarations, Yahia Bachir a identifié plusieurs leviers essentiels pour assurer la pérennité de cette filière stratégique. Il a notamment insisté sur :

Le renforcement du contrôle qualité pour répondre aux exigences nationales et internationales.

pour répondre aux exigences nationales et internationales. La promotion d’une véritable culture de la maintenance industrielle pour garantir la continuité du cycle de production.

Le respect rigoureux des normes techniques , en particulier celles requises pour accéder au marché européen.

, en particulier celles requises pour accéder au L’intégration des impératifs de protection de l’environnement dans les processus de fabrication modernes.

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Souveraineté économique : L’intégration locale réduit la dépendance aux importations

Le ministre a salué l’expérience de l’entreprise FABCOM, qui a déjà réussi à exporter ses produits vers plusieurs pays d’Afrique. Il a présenté cette réussite comme un modèle de compétitivité pour le produit national, tout en soulignant la nécessité d’étendre la couverture du marché intérieur.

Le cap est désormais mis sur le développement de la sous-traitance et l’accompagnement des opérateurs vers les marchés mondiaux. En fin de visite, le ministre a réitéré l’engagement de l’État à soutenir les projets industriels capables de générer de la richesse, de créer des emplois et de consolider la souveraineté économique du pays à travers une industrie diversifiée et compétitive.