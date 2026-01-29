Batna sous le choc : arrestation éclair après l’attaque filmée d’une femme

Les services de sécurité de la wilaya de Batna ont procédé, ce jeudi 29 janvier 2026, à l’arrestation de trois individus impliqués dans une affaire d’agression suivie de vol, dont la victime est une femme. Les faits se sont produits dans l’un des quartiers de la ville et ont suscité une vive réaction de l’opinion publique, notamment après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux.

À LIRE AUSSI : L’UNESCO tranche : le Caftan, le Quat et le Lhef reconnus comme patrimoine algérien

Selon les informations communiquées par les services de sécurité, l’agression remonte au 27 janvier dernier. Dès le signalement des faits, une enquête a été ouverte par les éléments de la sûreté urbaine du 12ᵉ arrondissement, sous la supervision directe du parquet compétent. Les investigations ont été menées rapidement afin d’identifier les auteurs et de rassurer la population, choquée par la violence de l’acte.

Agression dans un quartier de Batna : trois suspects déjà connus de la justice arrêtés

Un élément clé de l’enquête a été l’exploitation d’un enregistrement vidéo largement partagé sur les plateformes de réseaux sociaux. Cette vidéo, filmée par un citoyen ou une caméra de surveillance, a permis aux enquêteurs de recueillir des indices déterminants. Grâce à ces images, les services de sécurité ont pu identifier avec précision les suspects et procéder à leur interpellation en un temps record.

À LIRE AUSSI : Mariage d’un Algérien refusé en France : la justice impose 500 € par jour au maire de Chessy

Parmi les trois personnes arrêtées, l’une est déjà connue des services de justice pour des affaires antérieures, selon les mêmes sources. Lors de l’opération, les forces de l’ordre ont également réussi à récupérer le téléphone portable de la victime, qui avait été dérobé lors de l’agression. Cette récupération constitue un élément important du dossier et renforce les preuves à charge contre les suspects.

Trois individus interpellés grâce à une vidéo de l’agression

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière le rôle croissant des technologies et des réseaux sociaux dans les enquêtes judiciaires. Si la diffusion de vidéos peut parfois poser des questions liées à la vie privée ou à la présomption d’innocence, elle peut aussi, comme dans ce cas précis, contribuer efficacement à l’identification rapide des auteurs d’actes criminels.

Les trois suspects seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Batna, où ils répondront des faits qui leur sont reprochés, conformément aux procédures légales en vigueur. Les autorités judiciaires détermineront ensuite les suites à donner à cette affaire.

À LIRE AUSSI : Corruption en Algérie : le président d’une APC d’Alger condamné pour cette raison

De leur côté, les services de sécurité ont réaffirmé leur engagement à lutter contre toutes les formes de criminalité et à assurer la protection des citoyens et de leurs biens. Ils ont également appelé la population à coopérer avec les forces de l’ordre et à signaler tout acte suspect, afin de renforcer la sécurité et la tranquillité publiques dans la wilaya.