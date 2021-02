Batna : les Balcons de Ghoufi, « une beauté naturelle et culturelle »

Mme Malika Bendouda, la ministre de la Culture et des Arts, est actuellement en visite dans la wilaya de Batna. Durant son passage au niveau du site touristique et naturel Ghoufi, dans la commune de Ghassira, madame la ministre avait promis de transformer ce dernier en Parc Naturel.

Les balcons de Ghoufi sont un site archéologique avec un énorme potentiel touristique. Il a été classé en tant que site naturel en 1928 sous la colonisation française, avant qu’il ne le soit encore une fois, en 1967. Le site qui s’étend sur une surface de 420 hectares, est une véritable Mecque pour les amateurs de l’alchimie qu’il peut y avoir entre l’architecture humaine et divine.

Le canyon de Ghoufi, magnifiquement représenté dans le film de Lyes Salem Mascarade, a été creusé par le temps et par le fleuve Abiod, qui traverse ce site sur trois ou quatre kilomètres. À ce phénoménal hasard naturel, se sont ajoutés les inventivités de l’homme, et sa passion architecturale.

Selon la ministre, il y a dans ce site » une lecture intelligente de l’espace, qui rend le visiteur fier de sa civilisation et de sa culture qui font qu’il mérite d’être un parc culturel« . En effet « chaque pierre de ce lieu exhalant beauté naturelle et culturelle a une histoire, et l’architecture de ses constructions, loin d’être fortuite, s’inscrit dans une logique de résistance et d’autodéfense », ajoute Malika Bendouda.

Vers la transformation du site en parc naturel

Durant sa visite à ce site naturel et touristique, Malika Bendouda, la ministre de la Culture, avait déclaré que son département « œuvrera à transformer ce site en parc culturel ». La ministre avait également évoqué la participation de plusieurs hommes d’affaire dans « des projets et des itinéraires culturels réels, qui se concrétiseront par le biais du forum économique culturel »

Le département de la ministre de la Culture vise apparemment à exploiter la richesse naturelle et culturelle de région de Ghoufi, déclarant par cette occasion que l’investissement dans le domaine culturel reste « la solution effective pour exploiter les ressources culturelles en Algérie ».

Les sites de Lambèse, Timgad et Medghassène ont également bénéficié de la visite de la ministre dans wilaya de Batna.