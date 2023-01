Batna : l’enseignante poignardée, rassure sur son état de santé

Une délégation de la Commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses, présidée par Salah Jeghloul, a rendu visite à l’enseignante Rayhana Benchia. Et ce, au niveau du Centre Hospitalo-Universitaire Benflis Touhami, dans la wilaya de Batna.

Pour rappel, Rayhana Benchia est une enseignante de langue arabe qui a été poignardée dans le dos par l’un de ses élèves, la semaine dernière. Comme on l’avait mentionné dans nos articles précédents, le coupable a lancé plusieurs coups de poignard à sa victime au sein du CEM Amari Said dans la commune de Taxlent, devant tous les élèves.

Cela en guise de représailles après avoir été viré de la classe par l’enseignante, suite à de nombreux problèmes. Effectivement, la victime a été transportée immédiatement à l’hôpital dans un état critique. Fort heureusement, le staff médical a réussi à extraire le couteau.

Par ailleurs, les services judiciaires ont arrêté l’auteur de l’agression, qui était jusque-là en état de fuite. Après l’ouverture d’une enquête, le juge d’instruction près le Conseil judiciaire de Batna a ordonné de placer l’agresseur en détention provisoire dans le quartier des mineurs.

Rayhana Benchia rassure sur son état de santé

La commission qui s’est déplacée ce lundi à Batna a été accueillie par le wali de la wilaya, Mohamed Benmalek. Ainsi que le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Boumaref Fares. En compagnie de plusieurs autres responsables. De ce fait, Rayhana Benchia a rassuré les membres de la commission quant à son état de santé actuel.

Selon ses dires, elle a surmonté les complications de l’intervention chirurgicale. Affirmant ainsi que son état de santé s’est stabilisé. Dans ce sens, la principale concernée a demandé à tous les Algériens de prier pour elle. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste El Khabar.