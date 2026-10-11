Batna : deux femmes arrêtées après une vidéo de profanation du Coran

Les services de sécurité de la wilaya annoncent l’interpellation de deux femmes, soupçonnées d’avoir porté atteinte au Coran dans une vidéo devenue virale. Âgées respectivement de 51 et 32 ans, les deux mises en cause ont déjà été remises au parquet local. Cela a eu lieu après l’achèvement des formalités réglementaires.

Une vidéo signalée met la police de Batna sur la piste

Tout commence par un signalement parvenu à la brigade chargée de la cybercriminalité. Les policiers sont informés qu’un enregistrement circule activement sur plusieurs plateformes. Dans cette vidéo, on voit une femme poser la main sur le livre saint, et prêter serment. Ensuite, elle enchaîne insultes et propos grossiers sans le moindre égard pour le caractère sacré du texte.

Le contenu, repris et republié de compte en compte, provoque rapidement l’indignation des internautes. En effet, ce réflexe collectif de signalement est devenu un véritable levier pour les services de sécurité algériens. Ces derniers scrutent désormais en continu ce qui se publie en ligne.

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Des investigations techniques pour identifier les deux suspectes

Une fois la vidéo exploitée, les enquêteurs ont lancé une série de vérifications techniques. Ces opérations ont abouti à l’identification de la principale protagoniste, une femme de 51 ans, interpellée peu après. Par ailleurs, le travail ne s’est pas arrêté là. La poursuite des investigations, menée en concertation avec le parquet territorialement compétent, a révélé l’implication d’une complice de 32 ans. Celle-ci a été, elle aussi, placée entre les mains de la justice.

Aucune information n’a filtré sur le contexte précis dans lequel la scène a été tournée, ni sur les motivations des deux femmes. Toutefois, les services de police se bornent à indiquer que l’ensemble des diligences légales a été accompli. Cela s’est déroulé avant leur présentation devant le procureur de la République.

Il faut dire que le droit algérien traite avec une grande sévérité les faits d’offense aux préceptes religieux, et davantage encore lorsqu’ils transitent par les technologies de l’information et de la communication. De plus, la diffusion en ligne constitue en effet une circonstance aggravante, puisqu’elle démultiplie l’audience. Enfin, elle échappe à tout contrôle une fois le contenu lancé.

La cybercriminalité, nouveau terrain d’action des services de sécurité

Les brigades spécialisées se sont considérablement renforcées ces dernières années. Leur champ d’action dépasse largement les atteintes au sacré. Par exemple, il inclut propos haineux, diffamation, contenus indécents ou menaces en ligne qui alimentent un contentieux en forte hausse. Par exemple, à Constantine, la police avait interpellé deux internautes pour des publications contraires aux bonnes mœurs. Celles-ci étaient diffusées sur la même plateforme.

La Gendarmerie nationale applique la même rigueur. À Blida, un créateur de contenu poursuivi pour incitation à la haine avait été identifié en quelques jours, après la propagation d’une vidéo stigmatisant une catégorie de citoyens. Dans chacune de ces affaires, le schéma se répète : un enregistrement qui circule, des signalements massifs, puis une identification technique.

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