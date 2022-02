Batna : arrestation d’une femme pour sorcellerie et profanation

Une femme a écopé de dix (10) ans de prison à Batna, pour sorcellerie et profanation après que les photos de 300 personnes aient été retrouvées à son domicile.

En effet, d’après des sources locales, le tribunal de Merouana, à 40 km à l’ouest de Batna, a condamné à 10 ans de prison une femme d’une trentaine d’années, accusée par la police judiciaire de pratiquer la sorcellerie, et ce avéré aussi pour les deux personnes qui l’accompagnaient lors de son arrestation.

Cette affaire a été traitée par les forces de sécurité de Oued El Ma il y a quelques semaines; après la réception de plaintes provenant de citoyens concernant la pratique de rituels étranges par trois femmes au sein d’une maison a Merouana. Celle ci a donc été mise sous surveillance, et un mandant de perquisition a été délivré.

Suite a la descente effectué au domicile des jeunes femmes, 300 photos photos ont été retrouvée , de personnes d’âges, et de type différents, destinées a des rituels similaires à ceux habituellement accompagnés de symboles retrouvées dans des tombes.

Les femmes ont profané le saint coran

Le lendemain de la perquisition, les policiers ont trouvé suite aux fouilles une copie souillée du Saint Coran, des perles et des incantations, des morceaux de tissu, des médicaments, un pot en argile, des os d’animaux, un ensemble d’étoffes d’hommes et de femmes, dont des sous-vêtements , ainsi que des armes blanches et une somme de 26 000 dinars algériens.

Cette affaire a suscité l’intérêt d’un bon nombre de citoyens de la ville de Batna compte tenu du grand nombre de photos retrouvées mais a surtout été très bien vue par les voisins des jeunes femmes. De plus, les services de sécurité de la Wilaya de Batna ont, au courant des mois précédents déjà lancé plusieurs descentes de la sorte plus précisément à Arris, Douar Diss et Tamchit.