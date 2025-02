Batna : Appel aux agriculteurs pour développer la culture d’arbres fruitiers résistants

La direction des services agricoles de la wilaya de Batna a lancé un appel aux agriculteurs souhaitant cultiver des figuiers, des amandiers et des pistachiers.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’extension et de développement des arbres fruitiers résistants pour la saison agricole 2024/2025.

Les agriculteurs intéressés sont invités à se rapprocher des subdivisions agricoles dont ils dépendent afin de déposer leur demande d’aide.

Pour cela, ils doivent fournir un dossier comprenant la carte d’agriculteur 2025, une fiche technique actualisée, ainsi qu’une copie des documents fonciers de la parcelle concernée (livret foncier, contrat de concession ou attestation administrative).

De plus, ils doivent prouver qu’ils disposent d’une source d’eau stable et s’engager à entretenir et préserver les arbres plantés.

Cette démarche vise à encourager l’arboriculture fruitière adaptée aux conditions climatiques locales et à renforcer la production agricole dans la région.

Constantine : Alerte sanitaire sur l’eau des camions-citernes

Par ailleurs, à Constantine, la municipalité de Hamma Bouziane a émis un avertissement aux citoyens concernant l’achat d’eau potable auprès des camions-citernes ambulants.

Cette mise en garde intervient après l’apparition de plusieurs cas d’hépatite virale A dans la région.

Selon un rapport de l’établissement public de santé de proximité, les analyses effectuées par le laboratoire provincial d’hygiène ont révélé que le point commun entre les cas recensés était la consommation d’eau provenant de ces camions non contrôlés.

Le maire de Hamma Bouziane, M. Reda Boutemina, a ainsi exhorté les habitants à éviter l’eau des camions-citernes non autorisés afin de prévenir la propagation de la maladie et de protéger la santé publique.

Ces deux initiatives, bien que distinctes, illustrent l’importance de la sensibilisation et du suivi des activités agricoles et sanitaires pour garantir un environnement sûr et durable aux citoyens.