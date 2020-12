Bâtiment : Les prix du rond à béton s’envolent

Les prix du rond à béton ont connu ces derniers jours une forte hausse, jugée injustifiée, d’autant que les raisons demeurent inconnues.

C’est l’Association pour la Protection et d’orientation du Consommateur APOCE et le collège national des experts architectes Algérie CNEA, qui ont alerté sur cette hausse vertigineuse et injustifiée des prix du rond à béton.

Le président du CNEA Abdelhamid Boudaoud, rapporté par le quotidien arabophone Echorouk, a indiqué que « la crise du rond à béton s’est aggravée ces derniers jours ». Selon lui, cela est dû à la hausse de la demande.

« Plusieurs projets entrepreneuriaux ont été affectés par cette hausse, et certains ont été contraints d’arrêter les chantiers, notamment auprès de AADL », a-t-il fait savoir.

Selon l’intervenant, les raisons de cette situation reviennent essentiellement à « la mauvaise gestion et la non-application des lois ».

Précisant que la hausse a atteint les 40% en passant de 7500 DA le quintal à 9000/9500, le président du CNEA dénonce une autre pratique des vendeurs des matériaux de construction. Ces derniers ont tendance à « ne pas vendre la quantité demandée par les clients », a-t-il souligné.

Pour le président de l’APOCE, Mustapha Zebdi, rapporté par le même journal, « plusieurs raisons sont derrière la hausse avec 40% des prix du rond à béton ». Cependant, il estime « qu’on ne peut pas se prononcer sur ces raisons d’autant qu’aucune position officielle n’est encore manifestée ».