Batch Cooking : zoom sur ce phénomène qui séduit les Algériennes

De nombreuses tendances culinaires se sont installées dans nos foyers depuis quelques années. Du menu vegan jusqu’au régime kéto ou paléo, toutes les idées sont bonnes pour manger sain tout en se faisant plaisir. Et un concept en particulier fait fureur en ce moment dans les cuisines algériennes, il s’agit du « Batch Cooking ».

Tout droit venue des USA, cette technique de cuisine et de conservation s’harmonise parfaitement avec l’ambiance frénétique du Ramadan et, de ce fait, est de plus en plus adoptée par les ménagères algériennes. Sur quoi repose donc cette méthode si miraculeuse ? Faut-il beaucoup de budget pour s’adonner à cette pratique ? Et surtout, comment réussir son batch cooking quand on ne s’y connait pas ? Tout ceci et bien plus encore dans notre article.

Batch cooking, kézako ?



Le batch cooking est une technique relativement simple d’organisation culinaire qui permet de mieux gérer son temps et son budget sur des périodes données. Il s’agit de consacrer quelques heures de sa journée pour cuisiner tous les plats des jours suivants, qu’on viendra ensuite réchauffer et servir en tant voulu. Très souvent, le batch cooking est réalisé en week-end en prévision des repas de la semaine. Mais il n’y a aucune règle à ça, vous pouvez réaliser votre batch cooking à n’importe quel moment, selon ce qui vous arrange et selon vos disponibilités.

Il existe 2 cheminements de base pour le batch cooking, libre à vous de choisir celui qui vous tente le plus : la préparation d’ingrédients séparés en vrac, et la préparation de plats à proprement parler.

La première méthode est plus adaptée à ceux qui désirent créer des assiettes variées et moduler leurs menus selon leurs préférences en semaine. Vous pouvez, par exemple, couper des légumes, faire bouillir des œufs, préparer du riz blanc, des pâtes, cuire des viandes…. Il ne vous restera plus qu’à terminer l’assemblage des plats en semaine à votre sauce.

La seconde méthode, elle, est plus carrée. Vous allez concrètement cuisiner tous les plats que vous mangerez en semaine, de A à Z, que vous congèlerez par la suite. Avec cette version, finis les tracas ! 15 petites minutes pour réchauffer son plat et on est bon à partir !

Une méthode aux multiples avantages, le batch cooking révolutionne la cuisine



Si le batch cooking est aussi prisé, c’est qu’il regorge littéralement d’avantages, autant pour les travailleuses actives que les femmes au foyer. Le gain de temps est l’avantage principal de cette méthode, qui vous permet de mieux vous organiser et de ne pas vous perdre entre planification et préparation en semaine.

En sacrifiant 2 à 3 heures de votre week-end pour tout cuisiner, vous vous faites gagner un temps inestimable qui peut être mis à profit d’autre chose, un moment avec vos proches par exemple. En parlant de famille, saviez-vous que le batch cooking pouvait être réalisé à plusieurs ? Une bonne occasion de faire une activité tous ensemble est d’inviter monsieur et les enfants à mettre la main à la pâte le week-end ! C’est tout bénef comme on dit, vous gagnez (encore) plus de temps, et vous passez des moments agréables avec ceux qui vous sont chers.

En plus d’être pratique, le batch cooking est aussi bon pour le porte-monnaie. En effet, en programmant vos repas à l’avance, vous évitez le gaspillage et vous n’achetez que ce que vous allez consommer. Ce n’est pas tout ! Le batch cooking vous évite aussi d’avoir à commander dehors votre nourriture les jours où vous n’avez pas envie de cuisiner.

Le dernier avantage du batch cooking, et pas des moindres, c’est le côté healthy de la chose. Vous préparez vous-mêmes de bons petits plats sains, vous contrôlez ce qu’il y a dans votre assiette et surtout, vous évitez la malbouffe dont nous sommes tous coupables par moments.

Le phénomène batch cooking conquiert les cuisines algériennes !

Si vous êtes présents sur les réseaux sociaux, vous avez certainement déjà croisé les groupes de cuisines algériens qui font fureur chaque année à la période du Ramadan. Ces groupes sont constitués de membres passionnés de cuisine, de professionnels, mais aussi de néophytes venus apprendre quelques trucs et astuces pour garnir leur table du mois sacré.

Du célèbre groupe de « Tata Hbiba » en passant par « sos kouzina-cuisine » à « La Cuisine Algérienne », les options sont nombreuses et variées pour faire plaisir à sa famille durant le ftour. Mais quelle relation avec le batch cooking, vous demanderez ? Cette tendance a envahi nos groupes de cuisine ces dernières années. Leur influence est telle, que certaines Algériennes préparent ont d’ors et déja entamé la préparation de leurs menus du Ramadan. De la traditionnelle chorba, en passant par les salés jusqu’aux tajines mijotés, tout y passe ! Solution pratique et économique, elle permet également de baisser d’un cran la pression exercée sur les mères de famille/femmes en charge de préparer le repas, durant le Ramadan

5 astuces pour réussir votre batch cooking comme un pro

Vous aussi désirez surfer sur la vague du batch cooking ? Pas de panique, on vous aide à commencer votre expérience en douceur avec 5 tips de pro :

Si vous voulez garder le goût de vos aliments, mais aussi leur valeur nutritionnelle, il est important de comprendre le principe de la chaîne de froid. Ne jamais congeler, décongeler, puis recongeler vos préparations. Ne conservez pas non plus vos aliments hors de leur période limite de conservation ;

On mise tout sur l’hygiène ! Parce que ce sont des plats qui vont être refroidis, puis réchauffés, il faudra faire particulièrement attention à l’hygiène en cuisinant. On se lave bien les mains, on désinfecte son plan de travail et ses ustensiles de cuisine, et surtout, on oublie pas les boites de conservation !

Cuisinez plusieurs plats en même temps pour optimiser le temps de préparation. Si vous prévoyez un couscous le lundi et une soupe le mardi, coupez tous vos légumes ensemble et lancez vos cuissons simultanément ;

Investissez dans de bonnes boites hermétiques de conservation, de préférence en verre. C’est plus économique sur le long terme et surtout, ça évite les perturbateurs endocriniens dans la nourriture ;

Privilégiez toujours les légumes et fruits de saison en batch cooking . On y gagne sur le budget, mais aussi coté santé. Le plein de vitamines et de nutriments est assuré.

