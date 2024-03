Bassirou Diomaye Faye : la surprenante collection de montres de luxe du candidat anti-système

C’est la rançon de la gloire ! Propulsé sur le devant de la scène au pied levé pour compenser l’inéligibilité de son mentor, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, candidat à l’élection présidentielle sénégalaise du 24 mars, se retrouve pour la première fois sous le feu des projecteurs. Avec une question sur toutes les lèvres des Dakarois : comment cet inspecteur des impôts, candidat auto-proclamé anti-système et contre la corruption, a-t-il pu se constituer une telle collection de montres de luxe ?

Une collection de montres de luxe qui interroge

C’est la petite musique de ce début de campagne électorale au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, le candidat du mouvement des Patriotes, serait grand amateur de montres d’exception. Jusqu’à présent, protégé dans l’ombre d’Ousmane Sonko, personne n’avait prêté attention aux machineries rutilantes que ce dernier porte constamment au poignet… mais les choses ont changé avec sa candidature à l’élection présidentielle.

Pas besoin d’être Sherlock Holmes pour analyser le penchant de Bassirou Diomaye Faye pour les montres de luxe. Sur leur téléphone, les Dakarois n’ont eu besoin que de quelques minutes sur les moteurs de recherche pour constater qu’à chaque sortie publique, le leader du mouvement anti-système des Patriotes arbore au poignet différentes montres plus grosses et plus brillantes les unes que les autres. Des montres de prestige, souvent serties d’or, dont les électeurs aimeraient connaitre le prix.

Parmi les montres facilement identifiables, se trouve une imposante montre d’or et de titane que le candidat a arboré plusieurs fois sur des plateaux de télévision, mais également pour une séance photo avec Jeune Afrique. Une autre montre à aiguilles, tout en argent, est mise en avant sur des portraits de campagne.

Au moins deux autres montres, d’allures beaucoup plus modernes, sont également visibles sur des captures d’écran d’apparitions publiques du candidat. Une collection qui est devenue un sujet de discussion dans les rues de Dakar. Comment le chantre de la moralité publique a-t-il pu acquérir de tels joyaux avec un salaire d’inspecteur des impôts ?

Des montures qui valent plusieurs années de salaire pour un fonctionnaire sénégalais

Car Bassirou Diomaye Faye n’a pas de fortune familiale connue, et ses émoluments d’inspecteur des impôts sont compris, selon le baromètre du ministère des Finances, entre 158 656 CFA et 841 705 CFA en fonction de son ancienneté et d’éventuelles primes. Bien loin du coût de certaines montres, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions de CFA.

D’où cette petite musique qu’on commence à entendre dans les rues de Dakar… Combien d’années de labeur pour se payer ces montres ? S’il est impossible de dresser l’inventaire complet de la collection et sa valeur précise, les électeurs sénégalais se sont déjà faits une idée qui ne colle pas avec les discours de justicier tenus par Bassirou Diomaye Faye et par le mouvement des Patriotes, qui assurent vouloir laver le Sénégal plus blanc que blanc !

Bassirou Diomaye Faye a beau jeu de se présenter en pourfendeur de la corruption et d’un système qu’il juge « pourri ». Il va désormais devoir donner des réponses sur ses propres comportements et expliquer l’origine d’un patrimoine qui ne semble pas en adéquation avec son traitement de fonctionnaire. Ou d’expliquer à ses électeurs qu’il porte au poignet de vulgaires copies de contrefaçon. Les images sur Internet ne permettent pas un processus d’authentification qui serait pourtant salutaire.

Car, en prenant la roue d’Ousmane Sonko, Bissarou Diomaye Faye joue à plein régime la carte de la démagogie et du populisme en appelant à renverser la table et à évincer la classe dirigeante. Une posture de justicier et de héros des classes populaires qu’il serait peut-être bon d’appliquer à ses propres actions avant de vouloir changer tout un pays. Une entrée en campagne mouvementée pour ce néophyte de la politique à qui il reste manifestement beaucoup de choses à apprendre.