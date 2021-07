Barreau d’Alger : les avocats annoncent une semaine de protestations

Les avocats du Barreau d’Alger ont annoncé, ce samedi 3 juillet 2021, une série de mouvements de protestations pour la semaine en cours, en guise de réactions à « une décision arbitraire » prise contre l’un de leurs collègues.

Il s’agit, selon le communiqué ayant sanctionné une réunion d’urgence du Barreau de « la saisie arbitraire du véhicule » de l’un de leurs confrères sur ordre du procureur. L’ensemble des avocats du Barreau ont donc décidé de boycotter les audiences au niveau du tribunal de Dar El Beida.

Lors de la réunion, l’organisation a considéré la décision de saisie du véhicule personnel de leur collègue avocat et sa mise en fourrière, « d’un incident qui perpétue l’arrogance et l’autoritarisme de certains responsables de l’appareil judiciaire et un déni de la défense lui refusant d’être un partenaire privilégié de cette institution ».

Selon le même communiqué, suite à la perpétuité de telles pratiques qui ne construisent pas et ne servent pas le pays, il est devenu clair qu’il existe une volonté intentionnelle d’amoindrir le droit de la défense incarné par les avocats.

Les actions de protestation décidées

Le communiqué a énuméré une série de protestations qui sont le boycott des audiences au niveau du tribunal de Dar El Beida pour une durée d’une semaine à compter du dimanche 4 juillet et le boycott du tribunal criminel de première instance et d’appel jusqu’à « nouvel ordre ».

Il s’agit également, comme autres actions, du boycott d’audiences le mardi 6 juillet au niveau de la Cour d’Alger et l’ensemble de ses tribunaux et d’un sit-in à la Cour d’Alger programmé pour la même journée.

Les avocats comptent également saisir les plus hautes autorités du pays pour les mettre au courant des dépassements qui visent les droits de la défense.