Barrages Mondial 2022 : Zerrouki s’exprime sur le match du Cameroun

Les matchs barrages pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar s’annoncent bientôt. Les Fennecs vont jouer ces deux confronations décisives, tout d’abord en manche aller au Cameroun, le 26 mars de l’année en cours, avant d’accueillir les Lions Indomptables au Stade de Blida, Mustapha Tchaker, le 29 du même mois.

A cet effet, les joueurs de la sélection nationale n’ont pas manqué de s’exprimer sur ce rendez-vous qualifié de « décisif » et de « très important », notamment que ces derniers espèrent remonter la déception de la CAN 2021 au Cameroun, où ils ont été éliminés prématurément, du tout premier tour du tournoi africain.

« La Coupe du Monde est la plus belle des compétitions » (Zerrouki)

Cette fois-ci, c’était le tour du talentueux milieu défensif des Verts, Ramiz Zerrouki, d’évoquer le sujet, et ce, pour la toute première fois depuis la disqualification de l’Algérie de la 33e édition de la Coupe d’Afrique.

Dans des déclarations accordées à la presse néerlandaise, le natif d’Amsterdam n’a pas caché son espoir quant à la qualification de l’Algérie au Mondial 2022 au Qatar. Ce dernier estime que ce tournoi est le plus beau des compétitions.

« La Coupe d’Afrique des Nations est un grand et merveilleux tournoi, mais tout le monde sait que la Coupe du Monde est le plus beau des tournois et les qualifications rattraperont l’échec.», a-t-il fait savoir.

Dans le même sillage, l’Algérien du FC Twente a déclaré son désir de satisfaire le public algérien en se qualifiant à cette grande compétition footballistique planétaire. Le Vert a affirmé que cela pourrait compenser la grande déception et la disqualification amère de la CAN au Cameroun.

Zerrouki surmonte la déception de la CAN

« Notre participation à la Coupe d’Afrique a été décevante. Nous ne nous attendions pas vraiment à cette mauvaise surprise, » estime Zerrouki.

Toutefois, le défenseur des Verts a affirmé qu’il avait complètement dépassé la déception de la CAN, soulignant sa forte volonté de compenser rapidement l’échec, et ce, en remportant le match contre le Cameroun et en se qualifiant pour la Coupe du Monde.

Par ailleurs, il est également utile d’indiquer que Ramiz Zerrouki fait partie des joueurs qui brillent le plus dans le championnat des Pays-Bas de football.