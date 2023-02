Barrages Europa/Conference League : Slimani muet, Nantes assure sans Delort

La première scène du football européenne de l’année 2023 s’est soldé hier soir. Une soirée qui a été animé par les matchs barrages de l’Europa League et de l’Europa Conference League. Pour le compte des play-off de l’UEFA Conference League, le club belge d’Anderlecht s’est incliné face à son hôte bulgare, le club de Ludogorets.

En effet, les nouveaux coéquipiers de l’international algérien, Islam Slimani, ont manqué leur rendez-vous en perdant le match sur la plus petite des marges, 1-0. Un score qui laisse un espoir pour le club belge d’Anderlecht qui devra remobiliser ses troupes pour surmonter ce tour éliminatoire.



Titulaire pour ce match, le buteur historique de l’équipe d’Algérie, Islam Slimani, n’a pas réuni à enchaîner avec une deuxième bonne performance avec son nouveau club après son entrée réussie en championnat ou il a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs après 5 minutes de son entrée en jeu.

Tout reste à faire pour les Belges d’Anderlecht jeudi prochain pour le compte du match retour des barrages de la C4.

Pour le compte de ce tour éliminatoire de l’Europa et de la Conference League, les internationaux algériens avaient disputé la manche aller, avec leurs clubs respectifs, qui leur permettra d’accéder au prochain tour.

L’équipe ukrainienne du latéral algérien, Yanis Hamache, Dnipro-1, a affronté les Chypriotes de l’AEK Larnaca. Un match qui s’est soldé sur la défaite des Ukrainiens sur le score de 1-0. Titulaire, Yanis Hamache avait subsisté dès le retour des vestiaires.

Dans la même compétition, les coéquipiers du latéral algérien, Mohamed Farès, (Lazio Rome) se sont défait de leur adversaire, le club romain du CFR Cluj sur le score de 1-0.

