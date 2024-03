Barrages en Algérie : le taux de remplissage au plus haut depuis 3 ans

Les barrages du pays, qui avaient atteint des niveaux alarmants, connaissent désormais un regain spectaculaire après les dernières pluies qui se sont abattues sur plusieurs régions.

Leur taux de remplissage a grimpé à 40,85 %, une amélioration significative par rapport aux niveaux dangereusement bas observés il y a peu, a révélé Ali Boutata, directeur central de maintenance et de contrôle et d’exploitation des barrages à l’Agence nationale des barrages (ANBT).

Cependant, la situation est plus favorable à l’Est du pays par rapport au Centre et à l’Ouest, confirme le directeur. Selon le même responsable, le taux de remplissage des barrages est nettement plus élevé que celui enregistré l’année dernière à la même période (celui-ci était de 34,9 %).

En revanche, un déséquilibre important est observé entre les trois régions du pays. En effet, l’Est affiche un taux de remplissage des barrages particulièrement élevé, atteignant 66,04 %.

D’ailleurs, huit barrages de l’Est, dont ceux de Beni Haroun (Mila) et Tabellout (Jijel), sont même remplis à 100%. On observe la même tendance pour les barrages de Beni-Zid, Zardezas dans la wilaya de Skikda et Mexa dans la commune de Bougous, wilaya d’El Tarf.

Néanmoins, le Centre est à 27% et l’Ouest à un niveau encore plus préoccupant de 19%.

Les barrages du pays enregistrent des taux inédits après des années de baisse

Ali Boutata a également mis en avant le cas du barrage de Tichy-Haf à Béjaïa. En effet, son taux de remplissage a dépassé les 50 %, alors qu’il n’était que de 3 % il y a peu de temps. Il a précisé que ce taux pourrait encore augmenter dans les jours et semaines à venir.

“Les quantités d’eau collectées ces derniers jours dans le barrage de Tichy Haf à Bejaïa n’ont pas été enregistrées depuis des années”, rajoute le directeur avant de poursuivre : “le taux de remplissage devrait augmenter avec la poursuite du débit des rivières”.

Le barrage El Hamiz, pour sa part, a reçu des quantités d’eau tellement importantes que le surplus, soit 5 millions de mètres cubes, a dû être déversé dans le barrage de Kaddara, située sur le territoire de la commune d’El Kharrouba, dans la wilaya de Boumerdès.

M. Boutata a également indiqué que le niveau du barrage de Koudiat Acerdoune, au niveau de la commune de Maala, dans la wilaya de Bouira, qui était à 2 % de ses capacités, a remonté à environ 6 % grâce aux eaux déversées depuis l’Oued Isser au niveau de la prise de barrage Beni Amrane.

Un demi-million de mètres cubes d’eau est pompé chaque jour depuis cette source, rajoute la même source.