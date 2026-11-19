Les titulaires d’un compte courant postal l’ont constaté ces derniers jours : l’application mobile d’Algérie Poste fonctionne au ralenti. Ce jeudi 19 novembre, l’opérateur public a brisé le silence par un communiqué diffusé sur sa page Facebook officielle. L’établissement y reconnaît des dysfonctionnements techniques sur BaridiMob et affirme que ses ingénieurs planchent déjà sur leur correction.

La justification avancée tient en un chiffre. Le service de paiement mobile a franchi la barre symbolique des six millions d’abonnés inscrits, une fréquentation qui met les serveurs à rude épreuve. Autrement dit, l’application paie aujourd’hui le prix de sa popularité auprès des Algériens.

Algérie Poste reconnaît des perturbations sur BaridiMob

L’entreprise publique assure que la situation reste sous contrôle. Ses équipes informatiques interviennent actuellement pour rétablir une navigation normale et limiter la gêne occasionnée aux usagers. Aucun calendrier précis de retour à la normale n’a toutefois été communiqué.

Ce n’est pas la première fois que l’établissement doit monter au créneau pour expliquer un incident. En octobre dernier, un message d’erreur lié à un certificat de serveur expiré avait empêché des milliers de clients d’ouvrir leur application, avant qu’un correctif ne soit déployé sur les boutiques officielles.

La fiabilité du réseau postal avait déjà été éprouvée durant l’été 2026, lorsqu’une panne généralisée des distributeurs automatiques dans plusieurs wilayas avait compliqué les retraits d’espèces. À chaque fois, l’opérateur a privilégié la communication rapide pour désamorcer l’inquiétude.

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Six millions d’abonnés mettent les serveurs sous tension

Le seuil des six millions de comptes actifs change la donne technique. Chaque consultation de solde, chaque virement et chaque règlement de facture génère une requête vers l’infrastructure centrale. Multipliée par des millions d’utilisateurs aux mêmes heures de pointe, cette charge finit par provoquer des temps de réponse anormalement longs.

Algérie Poste indique poursuivre un chantier de modernisation de son infrastructure numérique. L’ambition affichée consiste à muscler les performances de la plateforme tout en lui ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Les responsables évoquent une expérience utilisateur plus fluide, alignée sur ce que réclame une clientèle désormais habituée au tout-numérique.

Cette montée en puissance s’accompagne d’un revers. Plus la base d’utilisateurs grossit, plus elle attire les escrocs. L’opérateur avait d’ailleurs alerté en juin sur une vague d’arnaques ciblant les détenteurs de comptes BaridiMob, avec des appels frauduleux réclamant des codes OTP et des coordonnées bancaires.

BaridiMob, pilier de l’inclusion financière en Algérie

Mise en service en 2018, l’application s’est installée dans les habitudes quotidiennes. Elle épargne aux usagers le déplacement jusqu’au guichet pour des opérations devenues routinières : vérifier le solde d’un CCP, transférer de l’argent vers un autre compte, acquitter une facture ou valider un achat sur internet.

Son rôle dépasse le simple confort. En facilitant le paiement électronique, l’outil participe à la diminution des espèces en circulation, un objectif martelé par les autorités financières. La question de la sécurité reste cependant centrale, et Algérie Poste rappelle régulièrement que seuls Google Play et l’App Store diffusent les versions authentiques de l’application.

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Les réflexes à adopter en cas de problème sur l’application

Devant un ralentissement, la première précaution consiste à vérifier que le téléphone dispose bien de la dernière version installée. Les anciennes versions sont souvent à l’origine de blocages, et leur mise à jour résout une large part des incidents signalés.

En cas de doute sur la sécurité de son compte, l’opérateur a détaillé une marche à suivre. Parmi les gestes d’urgence recommandés après un piratage présumé figurent le changement immédiat du code secret et la désactivation temporaire du service depuis un guichet automatique.

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