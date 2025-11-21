BaridiMob, paiements, retraits, 5G… Les grandes nouveautés de la Poste et des télécoms pour 2026

Le ministère de la Poste et des Télécommunications s’engage dans une profonde modernisation des services offerts aux citoyens.

Améliorer l’accès à internet, faciliter les transactions financières et préparer l’arrivée imminente du réseau 5G sont au cœur des priorités. Lors d’une séance publique au Conseil populaire national, le ministre Sidi Ali Zerouki a détaillé les avancées du secteur. Soulignant la volonté de l’Algérie de rattraper son retard numérique et de répondre aux besoins d’une population de plus en plus connectée.

Un accès internet en nette progression : 6,8 millions de foyers connectés

Le ministre a insisté sur l’importance de la généralisation du raccordement à internet comme priorité du ministère. Selon ses déclarations : « Ce sont au moins 6,8 millions de familles qui bénéficient déjà des services internet, dont 2,9 millions raccordées à la fibre optique ».

Le chantier ne fait que commencer. La stratégie prévoit le remplacement complet des câbles en cuivre par des infrastructures en fibre optique d’ici fin 2027. L’objectif est de garantir des connexions plus rapides et fiables. Capables de soutenir la demande croissante et d’accompagner le développement économique et social.

La 5G bientôt opérationnelle pour un meilleur service aux citoyens

Par ailleurs, parmi les innovations annoncées, le lancement de la 5G figure en tête des priorités. « Le déploiement de la 5G se fera dans les prochaines semaines. Permettant aux opérateurs de proposer des services améliorés aux citoyens », a précisé Zerouki.

Cette technologie devrait offrir un accès mobile plus rapide, soutenir le télétravail, les services en ligne et les transactions numériques. Tout en renforçant l’attractivité du secteur pour les entreprises locales et internationales.

Modernisation des services postaux et financiers : vers un paiement électronique simplifié

Le ministre a également évoqué les efforts du secteur postal pour rendre les services financiers plus accessibles. Le taux de disponibilité des guichets automatiques dépasse 98 %. Garantissant une distribution continue des liquidités.

Pour compléter cette évolution, un nouveau dispositif de paiement électronique est en phase expérimentale. La nouvelle version de l’application BaridiMob permettra aux usagers de disposer d’une carte virtuelle et d’un terminal de paiement électronique virtuel. Cette initiative vise à faciliter les transactions et à moderniser les échanges financiers entre citoyens et entreprises.

Enfin, ces mesures s’inscrivent dans le cadre des engagements du président Abdelmadjid Tebboune pour renforcer les services publics et accélérer la transformation numérique du pays.