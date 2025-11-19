BARIDIMOB ne fonctionne pas chez vous ? Algérie Poste vous explique pourquoi

Beaucoup d’Algériens utilisant les services d’Algérie Poste ont rencontré, depuis hier, des difficultés majeures d’accès ou des coupures inopinées de l’application de paiement mobile, BARIDIMOB.

Que ceux qui ont craint un problème de connexion ou, pire encore, un piratage, se rassurent ! L’établissement public vient d’apporter des éclaircissements sur cette perturbation temporaire.

Dans un communiqué officiel, Algérie Poste a levé le voile sur la situation. Les opérations en cours s’inscrivent non pas dans un dysfonctionnement, mais dans le cadre d’un vaste effort continu visant à optimiser les performances de la plateforme et à garantir une stabilité accrue de ses services.

Panne de BARIDIMOB : Algérie Poste explique la cause des perturbations

C’est précisément cette phase de travaux techniques intensifs qui est à l’origine des désagréments. L’institution a reconnu que cela pouvait provoquer « certains ralentissements ou coupures ponctuelles » pour ses utilisateurs.

Conscient du désagrément occasionné, Algérie Poste a présenté ses excuses à sa clientèle. L’établissement tient à souligner que ses équipes techniques sont mobilisées sans relâche, 24 heures sur 24, afin de « rétablir le service à son niveau optimal dans les plus brefs délais ».

🟢 À LIRE AUSSI : Polémique sur les « questions en anglais » : Algérie Poste fait le point sur son concours

Mais au-delà des excuses, le message d’Algérie Poste est avant tout rassurant et tourné vers l’avenir. L’institution a insisté sur le fait que ces améliorations se répercuteront positivement sur l’expérience client.

Les utilisateurs peuvent s’attendre, à terme, à :

Un service plus fluide et stable.

L’intégration de nouvelles fonctionnalités destinées à répondre aux besoins croissants de la clientèle.

Algérie Poste a conclu en remerciant ses clients pour leur « compréhension et leur confiance constante ». En attendant le retour à la normale, la patience est de mise, car ces perturbations sont le prélude à une version améliorée de BARIDIMOB.

Algérie Poste met en garde contre le partage du code OTP

Dans un contexte marqué par l’augmentation des tentatives de fraude, l’entreprise Algérie Poste a émis, samedi, une mise en garde pressante à l’intention de ses clients. L’objectif est de prévenir tout risque lié au partage d’informations personnelles relatives à la carte classique.

La vigilance est particulièrement requise concernant le code de vérification à usage unique (OTP), qui est envoyé par SMS lors de transactions ou de démarches en ligne.

Algérie Poste a tenu à établir une règle claire et non négociable : « Algérie Poste ne contacte jamais ses clients par téléphone ou par tout autre moyen pour demander ce code ou toute donnée confidentielle relative au compte postal ou à la carte classique. »

L’établissement appelle donc l’ensemble de sa clientèle à la plus grande vigilance :

Ne pas répondre à tout appel ou message suspect, qu’il soit par téléphone, SMS, ou réseaux sociaux, qui prétendrait appartenir à Algérie Poste et demanderait des données confidentielles.

Signaler immédiatement ces tentatives de fraude en utilisant les canaux de communication officiels de l’entreprise.

🟢 À LIRE AUSSI : Transferts d’argent via GAB : Algérie Poste dévoile le plafond autorisé

Pour s’assurer de l’authenticité des informations ou pour la gestion de leurs comptes, les clients doivent se référer exclusivement aux pages officielles de l’entreprise.

De même, pour les opérations bancaires et postales, seules les applications officielles de l’entreprise, comme BARIDIMOB et ECCP, sont à utiliser. L’entreprise rappelle que la protection des données de ses clients repose d’abord sur leur prudence face aux sollicitations externes.