Baridimob et carte Edahabia : Algérie Poste publie un rappel important

Avec la montée en puissance des services bancaires mobiles, BaridiMob, l’application phare d’Algérie Poste, s’impose comme un outil incontournable pour les transferts d’argent. Cependant, pour bénéficier pleinement de ces services, les utilisateurs doivent posséder la carte Edahabia.

Pourquoi la Carte Edahabia est-elle Indispensable ?

La carte Edahabia joue un rôle crucial dans l’écosystème des services financiers numériques proposés par Algérie Poste. Elle permet non seulement d’effectuer des retraits et des paiements, mais aussi d’utiliser BaridiMob pour les transferts d’argent d’un compte CCP à un autre. Sans cette carte, les utilisateurs se trouvent limités dans leurs transactions quotidiennes.

🟢 À LIRE AUSSI : Paiement par téléphone mobile bientôt en Algérie !

BaridiMob permet également de consulter le solde du compte et l’historique des transactions, offrant une transparence totale.

Les réclamations et retards dans la délivrance de la carte Edahabia

Depuis mai, de nombreux utilisateurs se plaignent des retards dans la délivrance de la carte Edahabia. Cette situation a suscité une vague de mécontentement, particulièrement sur les réseaux sociaux et les forums de discussion.

Ces retards sont dus à des problèmes logistiques affectant la production et la distribution, ainsi qu’à une demande accrue en raison de la popularité croissante de BaridiMob.

🟢 À LIRE AUSSI : CNR : Paiement anticipé des pensions de retraite avant Aïd Al-Adha selon ce calendrier

Algérie Poste a reconnu ces retards et s’efforce de les résoudre en augmentant la capacité de production et en accélérant la distribution. Des campagnes d’information sont également menées pour tenir les utilisateurs informés des délais et des solutions temporaires.

Comment obtenir et activer la carte Edahabia ?

Pour ceux qui n’ont pas encore reçu leur carte Edahabia, voici les étapes pour l’obtenir et l’activer :

Rendez-vous sur le site officiel d’Algérie Poste ou dans l’un de leurs bureaux pour soumettre une demande.

Fournissez les informations nécessaires, notamment le numéro de compte CCP et une pièce d’identité.

Activation de la Carte

Une fois la carte reçue, elle doit être activée via le site web d’Algérie Poste ou en utilisant le code d’activation fourni. Suivez les instructions à l’écran pour définir un code PIN et lier la carte à votre compte BaridiMob.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Poste renforce son réseau de DAB avec 1 000 nouveaux distributeurs

L’adoption de BaridiMob et de la carte Edahabia transforme la manière dont les Algériens gèrent leurs finances, rendant les transactions plus sécurisées et accessibles. Avec une résolution rapide des problèmes de distribution, ces outils numériques continueront à améliorer la vie quotidienne de millions de citoyens.